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聯國首長 籲以哈停火

聯合報／ 國際中心／綜合報導
在加薩走廊中部的迪爾巴拉，一名巴勒斯坦孩童六日坐在以軍轟炸罹難者遺體旁。（法新社）
在加薩走廊中部的迪爾巴拉，一名巴勒斯坦孩童六日坐在以軍轟炸罹難者遺體旁。（法新社）

聯合國旗下十八個機構首長五日發表罕見共同聲明，對加薩走廊平民死亡人數表達憤怒，敦促以色列哈瑪斯「即刻人道停火」。

法新社報導，聯合國機構首長在聲明中指出：「近一個月來，全世界一直注視以色列和巴勒斯坦被占領土情勢的發展，對死亡人數急遽增加深感驚恐。」

聯合國兒童基金會、世界糧食計畫署和世界衛生組織等十八個聯合國機構，描述了以色列和哈瑪斯雙方駭人的死傷人數。

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯十月七日從加薩突襲以色列。根據以色列當局，哈瑪斯攻擊造成約一千四百人死亡，其中大多是平民，哈瑪斯並挾持兩百四十多名人質。

哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以色列展開報復性攻擊，持續空襲和砲擊奪走至少一萬零廿二名巴勒斯坦人性命，當中大多數是平民。

聯合國機構首長在聲明中表示，加薩「所有人深陷圍困，遭受攻擊，無法取得生存必需品，家園、庇護所、醫院和宗教場所遭到轟炸。這是無法接受的」。

在戰火日益熾烈情況下，聯合國機構首長呼籲哈瑪斯釋放其挾持的人質，並且敦促雙方遵守國際法義務。

隨著以色列意在消滅哈瑪斯，聯合國機構首長在這份聲明中強調，必須讓更多飲用水、藥品和燃料進入加薩，以協助深陷圍困的民眾。聲明中疾呼：「我們需要即刻人道停火。事發至今已卅日。凡事適可而已。現在就要停止。」

聯合國巴勒斯坦難民救濟和工程處已有八十八名員工在這次以哈戰爭中喪命，聯合國說，這是聯合國員工在單一衝突中最高死亡數字。

儘管要求停火呼聲與日俱增，以色列總理內唐亞胡五日公開拒絕停火，強調除非遭哈瑪斯擄走的人質全部獲釋，否則免談。

路透報導，內唐亞胡在南部拉蒙空軍基地發表談話時重申以色列政府立場說：「如果人質沒有回來，就不會停火。我們對盟友們和對敵人都是這麼說。我們絕對會繼續下去，直到將他們擊敗。我們別無選擇。」

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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