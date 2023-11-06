外交努力全白廢？對哈瑪斯進攻引起不滿 各國自以色列召回大使

以色列對哈瑪斯發動進攻，讓中東與南方國家大感不滿，紛紛召回大使抗議！包括玻利維亞宣布與以色列斷交，另有土耳其、約旦、巴林、宏都拉與哥倫比亞等國紛將駐以大使召回，而以色列之前曾因對抗伊朗，與巴林、阿聯與摩洛哥等國建立邦交，如今已面臨瀕臨斷交的困境。

盼重視加薩遭砲轟

根據《華爾街郵報》報導，非洲國家查德也宣布將駐以大使召回國內，表達對以色列攻擊哈瑪斯的抗議。近日包括土耳其、宏都拉斯、智利、哥倫比亞、約旦與巴林等國都相繼召回駐以大使，國內也有踴躍的挺巴勒斯坦示威浪潮。

《美聯社》提到，以巴衝突中雖超過1400位以色列人身亡，但大多是在10月7日哈瑪斯第一波數千枚火箭彈襲擊時所造成的傷亡，巴勒斯坦則已經至少9227人死亡，最新將大使撤回的宏都拉斯外交部長雷納表示，希望透過召回大使，讓外界更重視加薩平民如今面對的困境。

以外交努力全白廢

雷納指出，聯合國大會近日已經通過決議，要求加薩走廊應立刻停火，並進行人道對話。印度媒體《mint》也提到，巴林下議院除了召回大使，還宣布中斷與以色列的經濟互動，而約旦與土耳其都指控以色列已經犯下戰爭罪，但遭到以色列總理內唐亞胡否認。

不過《國家報》也提到，76%以色列民眾希望內唐亞胡下台，64%認為戰爭結束後應該立刻舉行選舉，大量以色列民眾要求立刻停戰，讓哈瑪斯將俘虜的人質釋放。而過去以色列在美國前總統川普的協助下，與巴林、阿聯、蘇丹等國建立邦交，但如今中東國家因以巴衝突掀起反以情緒，恐讓過去的努力化為泡影。

以色列內憂外患

此外，內唐亞胡的內閣也頻頻出包，近日內閣的遺產部長伊利亞胡還揚言要在加薩走廊丟原子彈，讓外界紛紛施壓內唐亞胡將他炒魷魚。以色列自2019年來已經舉行5次選舉，內唐亞胡荽在多次選舉後重返執政，但國內政局仍相當不穩，自己還面臨貪汙與濫權的指控，以色列正面臨內憂外患的處境。

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