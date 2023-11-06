美動用否決權挺以 遭聯大孤立

以哈戰爭十月七日爆發，聯合國大會一九三個成員國十月底壓倒性通過決議，要求以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯立即人道主義休戰，而仍執意投下反對票的美國罕見成為孤立少數，甚至讓人聯想到過去兩年來因俄烏戰爭而陷入外交孤立窘境的俄羅斯。

這項決議由約旦代表阿拉伯國家所擬，獲得一二一票贊成、四十四票棄權與十四票反對。衛報報導，表決結果傳達國際止戰呼聲，但最引人注目的，是強權美國竟只獲得不到一成的聯大成員國支持，連法國、西班牙和英國都拒絕與美站在同一陣線。

美國獲得的「友情票」中，六票來自太平洋島國，分別是斐濟、東加、馬歇爾群島、密克羅尼西亞、諾魯與巴布亞紐幾內亞。歐盟廿七個成員國中，法國、西班牙投下贊成，奧地利、匈牙利投反對，多數則棄權。此外，澳洲、印度和英國也都棄權。

表決之前，約旦為了尋求更多國家支持，將草案中的「停火」字眼以「人道休戰」替代。但由美國支持的加拿大宣稱，調整遠遠不夠。美國駐聯合國大使說，未點名譴責率先突襲以色列引戰的哈瑪斯，即是助長哈瑪斯。

加拿大隨後提出修正案，要求決議加入譴責哈瑪斯恐攻和挾持人質等文字，但贊成票數未超過三分之二門檻，因此沒有通過。

約旦對結果感到十分滿意。約旦外長沙法迪說，聯大決議是為正義發聲，「明確反對以色列戰爭、反對屠殺巴勒斯坦人、反對戰爭罪，並站在國際法那一方」。

儘管聯大決議不具約束力，但具政治影響力，反映出國際社會對這波以巴衝突的最新風向。反觀決議具約束力的聯合國安理會，至今一個議案都沒通過，成員國提了四份草案，包括呼籲全面停火和人道休戰，皆遭俄國或美國輪流否決。

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