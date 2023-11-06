加薩未來如何管理 美以莫衷一是

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭將屆滿一個月，考慮到哈瑪斯目前實際控制治理加薩走廊，許多人開始詢問，要是以色列達成瓦解哈瑪斯的預期目標，加薩走廊將由誰來治理？

以色列國土報近日披露，以國情報部十月十三日曾發布一分報告，列出戰後處理加薩平民的三個選項，並認為全數遷至埃及西奈半島為最佳方案，有可能先把大約二百萬民眾遷至帳篷城，隨後在西奈半島建立永久社區。

這個方案形同清空加薩，將當地巴人趕往西奈半島。但巴人不可能再度放棄家園淪為難民，埃及也不會同意。以色列總理內唐亞胡試圖淡化衝擊，稱此為「初步文件」，沒有任何進行任何正式討論。

另一個選項，則是以監督一九七九年埃以和平條約的維和部隊為模板，再次建立維和部隊，將加薩走廊置於聯合國臨時監督下。彭博資訊也曾引述知情人士說法，稱美以正考慮建立一支美軍、英軍和法軍在內的加薩多國維和部隊。

不過，白宮一日稱美方不會派美軍到加薩執行任何維和任務，正跟盟友討論未來的狀況，也不認為哈瑪斯在戰後能夠繼續治理加薩。

哈瑪斯於二○○七年發動政變，將巴勒斯坦自治政府最大派系法塔逐出加薩。衛報指出，以色列政府和軍事官員一直期許衝突落幕後，也許由阿拉伯國家以過渡政府形式治理加薩，再逐漸恢復巴勒斯坦自治政府的統治權。

不過，巴勒斯坦自治政府總理史泰耶表示，以巴雙方必須以國與國的身分進行真正和談，並且歸還約旦河西岸，否則就恕不配合，「要叫自治政府重返加薩統治人民，又對約旦河西岸的事避而不談，是把自治政府當成出任務的戰機還是以色列戰車嗎？不光我不接受，阿巴斯總統也不會接受」。

截至目前為止，以色列對加薩前景沒有給出任何官方答案，至於是否能剷除哈瑪斯，同樣也不清楚。

美國國務卿布林肯十月卅一日出席參議院聽證會時提到了相關挑戰，指出既不能恢復原狀讓哈瑪斯統治加薩，也不能讓以色列來管理或控制，「這些難題之間有各種可能的排列，我們現在正密切關注，其他國家也是如此」。

商品推薦