以色列徵兵30萬 衝擊跨國科技業

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯十月七日突襲以色列後，以色列迅速下令徵召卅萬預備役軍人，除了直接衝擊國內勞動市場，不少美國科技業以裔高階主管也必須回國參戰。專家認為，若以哈戰爭持續升溫，在以色列設廠的跨國科技公司可能把業務移往印度、中東或東歐等地。

路透報導，高科技產業是以色列近幾十年來成長最快速的產業，對經濟成長至關重要，占就業市場的百分之十四、國內生產毛額的近五分之一。

微軟以色列研發中心首席科學家賽門說，戰爭導致以國科技業出現巨大人力真空，其中跨國企業被徵召的員工數量更遠高於全國平均值。據以國政府，平均約百分之十五的國內科技從業人員受徵召入伍。

以色列最大民間雇主暨出口商、全球晶片大廠英特爾發言人十月表示，公司將密切注意以色列情況、保護員工。全球最大ＡＩ和繪圖晶片製造商輝達原訂十月於特拉維夫舉行ＡＩ峰會，執行長黃仁勳並計畫發表演說，但會議已因安全考量取消。

此外，以哈戰爭也對美國企業產生影響。克雷塞財富顧問公司創始合夥人艾布林表示，這場戰事對公司營運造成巨大干擾，短期資源也可能因衝突擴大而轉移。總部位於紐約及特拉維夫的網路安全公司ActiveFence以色列籍創辦人暨執行長施瓦茲必須返回以色列服兵役，他強調公司有備案，將持續調度人力提供服務。

印度經濟時報報導，全球超過五百家跨國企業在以色列設有辦公室，包括英特爾、微軟和谷歌等，總員工數超過十萬人。專家指出，若戰事持續升高，這些科技大廠可能把業務轉移至時區和人才能力相似的地區，例如印度、中東或東歐。

資訊科技產業研究公司Everest Group執行長班多薩姆爾表示，為了分散風險，科技公司可能會將以色列的業務暫時移出，但因以國人才性質非常專業，所以技術工作不太可能永久移出。

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