以哈沖突：布林肯訪問約旦河西岸會晤阿巴斯

（德國之聲中文網）以色列持續在加沙地帶進行軍事行動之際，美國國務卿布林肯周日（11月5日）前往約旦河西岸會晤巴勒斯坦總統阿巴斯。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯重申了美國對加沙提供人道主義援助和協助重建的承諾，並明確表示不應迫使巴勒斯坦人流離失所。

阿巴斯的發言人則稱，巴勒斯坦領導人告訴布林肯，加沙必須立即實現停火。

巴勒斯坦權力機構負責管理約旦河西岸，但對加沙沒有控制權。加沙自2007年以來一直由極端伊斯蘭組織哈馬斯控制。哈馬斯被德國政府、歐盟、美國和一些阿拉伯國家等認定為恐怖組織，在2007年與阿巴斯領導的法塔赫發生武裝沖突後控制了加沙。

10 月 7 日，哈馬斯對以色列發動突襲造成約1400人喪生，其中大部分是平民。哈馬斯還挾持約240人至加沙地帶。以色列隨後對哈馬斯宣戰，誓言將其從地球上抹去。

布林肯周六在約旦會見了阿拉伯國家外交部長。此前他曾前往以色列與該國總理內塔尼亞胡舉行了會談，後者堅持在哈馬斯釋放所有人質前不會暫時停火。

這是以哈沖突爆發後，布林肯首度訪問約旦河西岸。自哈馬斯對以色列發動恐怖襲擊以來，布林肯在中東地區展開穿梭外交。本周早些時候，布林肯在國會聽證會上說：「在某種程度上，最合理的做法是讓一個有效的、煥發活力的巴勒斯坦權力機構對加沙進行治理，並最終承擔安全責任。」

布林肯目前在中東的幾個國家努力進行斡旋。他將於本周日訪問土耳其。據美國國務院稱，布林肯希望討論實現「中東持久和永續和平」的可能途徑，包括「建立巴勒斯坦國」。美國國務院並未證實布林肯是否將與土耳其總統埃爾多安會面，但知情人士透露，兩人很可能舉行會晤。

以色列襲擊逾2500個目標

以色列軍隊稱，在對加沙地帶哈馬斯發動的地面行動中，結合空軍和海軍，以色列襲擊了2500多個目標。以色列軍方宣布，部隊指揮戰鬥機攻擊了哈馬斯的基礎設施、武器庫、觀察哨和指揮控制中心。

上周末，以色列軍方對控制加沙地帶的哈馬斯織發動了「新階段」戰爭，並擴大了地面行動。

根據加沙衛生部統計，以哈沖突持續至今已有9448名巴勒斯坦人死亡；在約旦河西岸則有140多名巴勒斯坦人在暴力和以色列攻勢中喪生。

全球各地舉行示威游行呼籲加沙停火

在以哈沖突不斷升級之際，本周六，數十萬人在全球各大城市集會，呼籲在加沙停火。

在美國華盛頓，約30萬人參加示威游行，擠滿了白宮前的賓夕法尼亞大道。他們抗議美國政府對以色列的支持，以及以色列在加沙發動的軍事行動。示威現場的街道兩旁擺滿了白色的小屍袋，每個屍袋上都標有一名據信在以色列空襲中喪生的兒童的名字。示威者呼籲立即停火。

這場活動的組織者說，這是美國歷史上規模最大的支持巴勒斯坦的示威活動。

據德國警方表示，杜塞爾多夫和柏林也出現游行活動，分別有1.7萬人和9000人參與。警方稱，約有60人被捕，其涉嫌的罪名包括煽動仇恨。

在英國倫敦，約有3萬人在特拉法加廣場參加了支持巴勒斯坦的集會。許多人揮舞著巴勒斯坦國旗，手持標語呼籲停止敵對行動。倫敦警方逮捕了11人，其中一人展示了可能煽動仇恨的標語。

在謝菲爾德、曼徹斯特和格拉斯哥等地也有民眾走上街頭抗議。

據法國當局稱，約有1.9萬人在巴黎舉行了集會。

在伊朗，民眾在美國大使館外示威，高呼「打倒美國」和「打倒以色列」，並焚燒了以色列總理內塔尼亞胡的肖像。

以色列開放四小時窗口讓加沙民眾南遷

以色列軍方表示，周日將開放共四小時的窗口，讓加沙地帶的平民向南遷移。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）警告：「任何留在加沙市的人都是在冒著生命危險。」

以色列軍方發言人在社媒平台X（前推特）上寫道，以色列國防軍將在當地上午10時至下午2時允許南向車輛通過一條道路。軍方還發布了一張地圖劃定指定道路。這則阿拉伯語推文寫道：「如果你在乎自己和親人，請按照我們的指示向南走。」

以色列軍隊一再敦促加沙北部的居民向南遷徙。據以色列軍方稱，迄今已有至少70萬人逃離。在這個全球人口最稠密的地區之一，總計生活著 220 多萬人。

（綜合報道）

©2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦