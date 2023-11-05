以軍空襲加薩救護車 聯合國震驚

以軍三日空襲加薩市西法醫院周邊，鎖定並擊中一支醫療車隊，釀成十五死、六十傷。以軍宣稱，該車隊中有救護車被巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯用來運送恐怖分子和武器。哈瑪斯則駁斥該指控毫無根據。加薩衛生部指稱，醫療車隊當時正從加薩市前往南加薩的拉法過境點，運送重傷患者到埃及治療，已事先通知國際紅十字會等國際救援團體。

該醫院是全加薩最大醫院。綜合英國廣播公司（ＢＢＣ）等外媒報導，共兩輛救護車遭擊中，一輛在距離醫院一公里外的安薩廣場附近遇襲，造成一名醫療人員和一名救護車司機受傷；另一輛則在距醫院大門約兩公尺處遭擊中。以色列總理內唐亞胡顧問芮格夫聲稱，哈瑪斯在該醫院地下建立指揮管制中心，使其成為合法攻擊目標。

有社群媒體影片顯示，加薩市街頭一輛救護車旁有人倒臥血泊，群眾紛紛上前協助；還有三輛救護車排成一列，約十幾人躺在旁邊動也不動，附近還有一大灘血。

據以軍和加薩衛生部統計，這波以巴衝突自十月爆發以來，截至四日，已導致以色列至少一四○○死、四六二九傷；加薩至少九四八八死、兩萬三五一六傷。

聯合國祕書長古特瑞斯和世衛組織（ＷＨＯ）祕書長譚德塞均對前述西法醫院外的空襲事件表達震驚。古特瑞斯聲明，遺體散落醫院外街道上的景象令人怵目驚心；衝突必須停止。譚德塞則在社群媒體發文強調，患者、醫護人員和醫療設施必須得到保護。

北加薩賈巴利亞難民營一所聯合國學校四日也遭空襲，加薩衛生部表示，至少廿人喪命。該學校住有上千名加薩難民，這已是該難民營近來第三度遭空襲。

美國國務卿布林肯三日出訪以色列會晤總理內唐亞胡，盼促成人道暫時停火，但會後內唐亞胡表明，除非全部兩百多名人質獲釋，否則拒絕任何暫停。ＢＢＣ引述一位白宮國安會高官報導，除非以色列覺得安全，並有信心不會重演十月被哈瑪斯突襲的情況，停火才可能發生。

布林肯四日前往安曼，會見埃及、約旦、卡達、沙烏地阿拉伯和阿聯等五國外長，還有黎巴嫩看守總理米卡提，巴勒斯坦解放組織執委會代表亦出席。

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