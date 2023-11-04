以巴衝突續發燒…德國副總理怒批反猶主義 德國人怎麼想？

德國經濟部長兼副總理哈貝克（綠黨）周三晚間在各種社交媒體平台上發布了一段影片，時長不到十分鐘。這是一次對人民、對國家的談話。

它涉及德國、以色列以及自10月7日哈瑪斯對以色列發起恐怖襲擊，以色列予以軍事回應以來，德國日益明顯的反猶主義。哈貝克明確表示：「不能容忍任何形式的反猶太主義，任何形式都不能」。

德國「伊斯蘭主義的」和「根深蒂固的」反猶主義

哈貝克說：「柏林和德國其他城市的伊斯蘭主義示威遊行的規模是不可接受的，需要作出強硬的政治回應。」與此同時，哈貝克認為穆斯林組織必須更加明確地、更多地與哈瑪斯的行動和反猶太主義保持距離：「一些穆斯林組織已經明確地與哈瑪斯的行動和反猶太主義保持距離，並尋求對話。但並不是所有的人都這樣做，有些人過於猶豫不決，而且在我看來，總體而言，這樣做的人太少了」，這位德國副總理在影片中如是說。

以色列希望通過空襲和地面部隊徹底粉碎加薩地帶的哈瑪斯。好戰的伊斯蘭極端組織哈瑪斯不承認以色列國，並聲明想要摧毀這個國家。德國、歐盟、美國和一些阿拉伯國家將哈瑪斯列為恐怖組織。

但哈貝克在影片中談論的不僅僅是生活在德國的穆斯林。他還對德國「根深蒂固」的反猶太主義表示遺憾，尤其是在政治光譜左右邊緣的反猶太主義。在沒有明確點名的情況下，他明確指責右翼民粹主義的德國選項黨（AfD）對猶太人懷有敵意，他說：「只是右翼極端分子有時出於純粹的戰略原因而忍氣吞聲，以便煽動對穆斯林的仇恨」。另一方面，在部分左派中，反殖民主義和反猶太主義被混為一談。哈貝克澄清說：「在這裡，需要仔細審視論據，不要相信關於抵抗的宏大敘事。」他指出：哈瑪斯是一個殺人不眨眼的恐怖組織，它為消滅以色列國和殺死所有猶太人而戰。

「國家理性」從來不是一句空洞的口號

「國家理性」一詞在影片中佔據了大量篇幅。哈貝克說，「以色列的安全是德國的國家理性」這一說法從來都不是、也不應該成為一個空洞的辭藻：「與以色列的這種特殊關係源於我們的歷史責任：正是我的祖父母那一代人想要摧毀猶太人在德國和歐洲的生活。」

因此，這位綠黨人士表態稱：德國有義務幫助兌現在以色列建國時做出的保護承諾。這也包括確保猶太人可以「自由、安全地」生活在德國，但如今恐懼又來了，以至於他們不願意彰顯自己的信仰。

訪問法蘭克福的猶太社區

哈貝克隨後報告了他在美因河畔法蘭克福猶太社區的一些經歷，這些見聞顯然是他製作影片的靈感來源：「在一次有深度而痛苦的談話中，社區代表告訴我，他們的孩子害怕上學，他們不再參加體育俱樂部，他們在父母的建議下把大衛之星留在家裡。今天在德國。大屠殺已經過去將近80年了」，哈貝克認為，這種情況令人無法容忍。

如今在德國的反猶太主義表現為威脅、攻擊和示威遊行。哈貝克說，與有些人的說法相反，德國並不禁止示威遊行。但言論自由也有其限度：「焚燒以色列國旗是刑事犯罪，讚美哈瑪斯恐怖行為也是刑事犯罪。任何德國人都必須在法庭上為此負責；任何非德國人也有可能失去居留身份。任何尚未獲得居留許可的人都有可能因此而被驅逐出境」。副總理的話很明確，但也可能在他自己的陣營中引起反感。

德國猶太人中央委員會和反對派的讚揚與認可

影片裡，哈貝克身著深色西裝，打著領帶，十分有國家領導人的風度。影片發布約一天後，已被觀看了650萬次。德國猶太人中央委員會的初步反應是積極的：該委員會主席舒斯特（Josef Schuster）對德國RTL和 n-tv電視台說，哈貝克錄制的這個影片讓人感到意外。舒斯特稱哈貝克的講話比較「平衡」，因為它也考慮到了巴勒斯坦人的關切。

德國基民盟（CDU）內政問題專家特羅姆（Alexander Throm）表示，目前作為反對派的基民盟也同意哈貝克的最新表態，但他補充說，正是因為這個原因，聯邦政府的任務才應該是確保「德國清真寺中沒有反猶太和反西方言論的空間」。德國政府反猶太主義專員克萊因（Felix Klein）也稱讚了經濟部長的影片。他對德新社說：「哈貝克副總理發出的緊急信息對那些以不實報導為依托的激烈討論來說，做出了一種正確和重要的貢獻」。

中東的「末日」即將來臨？

這段影片實際上具有一種政府首腦主旨演講的性質，他是否在事前與社民黨籍聯邦總理蕭茲（Olaf Scholz）進行了協調溝通，目前尚不清楚。

在參加德國電視二台的談話類節目「馬庫斯-蘭茲（Markus Lanz）」時，哈貝克發出警告稱，中東衝突可能會從一場大火演變成一場「全球大火」。哈貝克解釋說，如果其他國家卷入以色列和哈瑪斯之間的衝突，就有可能出現「世界末日」般的局面。在《聖經》中，「世界末日」是末日善惡勢力決戰之地。這位綠黨政治家表態雖具戲劇性，但這也顯示了他對中東局勢的升級及其對德國社會的影響充滿擔憂。

確實，以色列對哈瑪斯殘暴恐怖襲擊的反應引發了全世界對以色列防衛權的激烈討論。德國人對此看法如何？德國電視一台最新一次的民意調查提供了答案。

10月30日至11月1日期間，德國輿論研究機構 infratest dimap 代表德國電視一台的「每日新聞話題」（Tagesthemen）欄目對全德國範圍內1314名選民進行了具有代表性的調查。

一半德國人憂心忡忡

從調查的結果來看，副總理哈貝克並不是唯一一個認識到反猶主義問題在德國日益嚴重的人。52%的德國人持有相同的看法，但並非所有選民群體都是如此。

不到40%的受訪者否認反猶主義有所增長。四年前，在右翼極端分子襲擊哈勒猶太教堂並造成兩人死亡之後，當時有59%的德國人認為反猶太主義有所抬頭，35%的人對此持否定態度。

以色列的反應是否恰當？

德國人對哈瑪斯10月7日發動的恐怖襲擊及其後果深表擔憂。四分之三（74%）的德國人表示，當前的中東局勢對他們的影響非常大或很大。

最新的民調詢問德國人是否認為對恐怖襲擊的軍事反應是適當的。35%的受訪者認為以色列的反應是適當的，8%的受訪者認為軍事行動力度不夠。然而，同時有41%的受訪民眾認為以色列的軍事行動是過分的。許多德國人認為必須盡可能保護平民。

只有 25%的受訪者認為以色列對哈瑪斯的軍事打擊是合理的，即使這些打擊也會影響到巴勒斯坦平民。

誰對加薩局勢負責？

根據這項名為「德國趨勢（Deutschlandtrend）」的調查，八成受訪者（81%）對表示擔憂。約三分之二（65%）的受訪者關注以色列平民的處境，七成（72%）受訪者關注巴勒斯坦人的處境。同時，大約有八成（78%）的人擔心該地區的衝突會蔓延。

援助組織公開了加薩地帶巴勒斯坦平民災難性的現狀。大多數德國人認為，衝突中的任何一方都無法對此免責。

四分之三（77%）的德國選民認為恐怖組織哈瑪斯對當地的狀況負有一定或全部責任。然而，有將近六成（57%）的受訪者也希望以色列對加薩人民的狀況負責。

對德國政府的不滿情緒居高不下

與每次「德國趨勢」的民調一樣，民調執行方Infratest dimap再次詢問了德國人對目前政府工作的評價。與上月相比，聯邦總理蕭茲及其部長團隊的得分略有提高，但總體評價不佳。只有不到四分之一的選民（23%；+4）對聯邦政府的工作表示肯定，而四分之三的選民（76%；-3）則持批評態度。

如果聯邦議院現在進行改選，組成現任政府的社民黨、綠黨和自民黨將不會獲得多數席位。

基民盟/基社盟（聯盟黨）和德國選項黨AfD在選情中保持優勢。在最新的民意調查中，針對「如果下周日舉行大選，您會投票支持哪個政黨？」這個問題，聯盟黨目前的支持率為30%，而選項黨的支持率為22%。現任總理蕭茲隸屬的社會民主黨（SPD）支持率保持不變，為 16%，而綠黨的支持率仍為 14%。自民黨的支持率為 4%（-2），將不再能夠進入聯邦議院。而左翼黨目前的預期支持率為 5%（+1）。

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