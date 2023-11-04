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以軍圍加薩市 布林肯促暫停火

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導
加薩走廊北部賈巴利亞難民營遭到以色列空襲，建築物變廢墟，救援人員試圖找尋受困者。（美聯社）
加薩走廊北部賈巴利亞難民營遭到以色列空襲，建築物變廢墟，救援人員試圖找尋受困者。（美聯社）

美國國務卿布林肯三日抵特拉維夫，先後會見以色列總理內唐亞胡、戰時內閣成員、總統赫佐格及在野領袖拉皮德等政要，是以巴十月七日爆發衝突以來第三度訪以。布林肯表示，將敦促以方在與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯交戰時人道暫時停火，以安全釋放人質與發放人道物資。

以色列總理內唐亞胡（右）與美國務卿布林肯在特拉維夫會晤。（歐新社）
以色列總理內唐亞胡（右）與美國務卿布林肯在特拉維夫會晤。（歐新社）
綜合美國有線電視網（ＣＮＮ）、紐約時報與路透報導，布林肯說，這次訪以目標有三：一、商討以軍打擊哈瑪斯的行動，聚焦保護加薩巴勒斯坦平民的具體措施；二是讓人道救援進加薩、讓想離開加薩者出境；三是奠定解決以巴衝突的基礎。

「內布會」後，布林肯重申以色列有權也有義務自衛。外交消息人士說，布林肯將力促以色列暫停空襲加薩並接受調停。另有消息人士說，以色列國防部長葛朗特向布林肯明言，除非人道暫停能換回人質，否則不會同意。

布林肯與以色列高層會晤時，以軍已團團包圍加薩第一大城、哈瑪斯根據地加薩市。以軍發言人二日表明，目前完全不考慮停火。以色列政府同日也宣布，全數遣返以色列境內的加薩勞工，人權團體抗議這無疑是宣判他們死刑。

以軍二日空襲加薩賈巴利亞難民營的聯合國學校周遭，造成至少廿七人罹難。一名婦女在學校操場上哭喊，這些孩子年紀不到十歲，就被炸成碎片。據以軍及加薩衛生部統計，截至三日，這波以巴衝突已造成以色列一四○○人死亡、逾四六○○人受傷；加薩逾九二○○人死亡、逾三萬二千人負傷。

以北緊張也持續升溫。黎巴嫩真主黨二日同步攻擊十九處以色列邊境陣地，以軍則派出戰鬥機與直升機進行大範圍反擊，三日更宣布以黎邊境處於極高度戒備狀態。真主黨領袖納斯拉勒三日首度公開談論以哈戰爭，他讚揚哈瑪斯十月突襲以色列的「阿克薩洪水行動」，還稱美國要負全部責任，並承認十月八日真主黨就已參戰。

另外，美國總統拜登十月廿日曾向國會請求通過約一○六○億美元（約台幣三點五兆元）國安緊急預算案，內容包括援助以色列、台灣和烏克蘭資金，但聯邦眾議院共和黨人二日卻將一四三億美元（約台幣四六五七億元）援以經費單獨提出，並表決通過，引發民主黨人不滿。聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默堅稱，該議案絕不會在參院過關，白宮也揚言否決。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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