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演說遭民眾嗆聲 拜登籲以：應「暫時」停火解救人質

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導

以哈衝突邁入第四周，以色列的報復行動開始遭到外界質疑，全球各地掀起停戰呼聲，美國總統拜登一日出席一場選舉募款活動時，也脫口認為需要「暫時停火」，以便解救人質。

拜登一日在明尼蘇達州一場募款活動上演說，結果遭到台下一名聽眾打斷，「身為拉比（猶太教導師），我需要你立即呼籲停火」。

拜登回應，「我認為我們需要暫時停火。暫時停火意味著，需要時間把囚犯救出來」。白宮稍後澄清，拜登的意思是哈瑪斯上月七日發動攻擊後挾持的人質，而非囚犯。七日的突襲造成以色列約一千四百人喪生，二百多人遭綁架。

拜登表示，他理解中東衝突引發的情緒，「這對以色列人非常複雜。這對穆斯林世界也愈來愈複雜。我支持兩國方案，我從一開始就是這個立場。事實是哈瑪斯是恐怖組織，徹頭徹尾就是恐怖組織」。白宮先前已表示支持「人道暫時停火」，讓救援物資得以進入加薩並讓人質獲釋。

拜登一開始毫無保留支持以色列，上月並親自走訪當地。不過，在加薩人道情勢惡化、平民喪生人數飆升後，他已轉變立場。

美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁日前在國會作證，一再遭到抗議人士打斷，抗議者指責美國支持對加薩巴人進行「種族滅絕」。

拜登還說，他與埃及總統塞西通話，說服塞西開放加薩與埃及之間的拉法關卡，讓獲釋人質從這裡離開。

受困加薩走廊的外籍人士和傷患一日開始從拉法關卡離開，包括一名持有台灣護照的非政府組織工作者。

另外，約旦外交部表示，將「立即」召回駐以色列大使，並發表聲明譴責「以色列正在進行的戰爭，導致加薩走廊無辜百姓喪命，構成前所未見的人道災難」。二○二○年和以色列建交的巴林也宣布召回駐以大使，並停止雙邊經濟聯繫。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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