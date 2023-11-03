以軍巨彈炸難民營 聯合國：涉戰爭罪

以色列一日再度轟炸加薩賈巴利亞難民營，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯控制的加薩當局說，以軍連續兩天空襲該難民營，造成一百九十五名巴人死亡。聯合國人權辦公室表示，以色列對此一加薩最大難民營的致命空襲，「可能構成戰爭罪」。

根據哈瑪斯當局發布的聲明，以色列十月卅一日和十一月一日對加薩賈巴利亞難民營的空襲，造成至少一九五名巴人死亡、七七七人受傷，還有一百廿人下落不明。加薩布賴吉等多處難民營也遭以軍空襲。

以軍表示，在十一月一日的襲擊中，哈瑪斯反戰車飛彈指揮官阿薩爾遭擊斃，並指哈瑪斯刻意在民用建築下方、周圍及內部建造「恐怖基礎設施」，故意危及加薩平民安全。

以軍接連兩天空襲加薩賈巴利亞難民營，救難人員一日從瓦礫堆中救出一個受困小女孩。（美聯社）

華盛頓郵報報導，這可能是這場以哈戰事傷亡最慘重的一次空襲。華郵比對衛星影像和影片證據，遇襲的難民營至少五處彈著點，有一個彈坑直徑約十二公尺。專家根據衛星影像等證據研判，以軍用的是威力驚人的二千磅「聯合直接攻擊彈藥（ＪＤＡＭ）」。兩千磅是這種精準炸彈的最強大型號。

華郵透過對破壞區邊緣的地理標定並比對衛星影像，認定以軍對難民營的破壞範圍接近一個足球場大小，空襲導致十幾座建築物倒塌或受損，難民營的居民盡力從悶燒的瓦礫堆中把人挖出。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）主播布利澤逼問為何攻擊一處人口如此稠密的地方時，以軍發言人赫克特表示，當地是「非常複雜的作戰空間」，難民營下方有哈瑪斯的地道網。

布利澤問，「但你們總該知道當地有一大群難民跟無辜民眾吧」；赫克特僅答道「這是戰爭悲劇」。

聯合國人權辦公室在社群媒體Ｘ寫道，「有鑑於以色列對賈巴利亞難民營造成大量平民傷亡與破壞，我們嚴重關切這些不成比例的攻擊，可能等同於戰爭罪行」。

哈瑪斯武裝分子十月七日跨境突襲，造成以色列一千四百人死亡，其中大部分是平民，並劫持了二百卅名人質。哈瑪斯控制的加薩衛生部則說，以色列的報復攻擊已造成逾九千人死亡，主要是婦孺。

儘管加薩傷亡慘重，哈瑪斯仍然表示將接二連三發動突襲，直到消滅以色列。哈瑪斯官員哈瑪德說，「我們會兩次、三次、四次這麼做。我們已經準備好付出代價，以色列的存在造成這些痛苦。我們是占領的受害者，我們所做的一切都是合理的」。

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