聽新聞
test
0:00 / 0:00

以軍巨彈炸難民營 聯合國：涉戰爭罪

聯合報／ 編譯徐榆涵／綜合報導
在加薩中部布賴吉難民營，一名巴勒斯坦男子二日抱著被以軍炸死的母親遺體痛哭。（法新社）
在加薩中部布賴吉難民營，一名巴勒斯坦男子二日抱著被以軍炸死的母親遺體痛哭。（法新社）

以色列一日再度轟炸加薩賈巴利亞難民營，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯控制的加薩當局說，以軍連續兩天空襲該難民營，造成一百九十五名巴人死亡。聯合國人權辦公室表示，以色列對此一加薩最大難民營的致命空襲，「可能構成戰爭罪」。

根據哈瑪斯當局發布的聲明，以色列十月卅一日和十一月一日對加薩賈巴利亞難民營的空襲，造成至少一九五名巴人死亡、七七七人受傷，還有一百廿人下落不明。加薩布賴吉等多處難民營也遭以軍空襲。

以軍表示，在十一月一日的襲擊中，哈瑪斯反戰車飛彈指揮官阿薩爾遭擊斃，並指哈瑪斯刻意在民用建築下方、周圍及內部建造「恐怖基礎設施」，故意危及加薩平民安全。

以軍接連兩天空襲加薩賈巴利亞難民營，救難人員一日從瓦礫堆中救出一個受困小女孩。（美聯社）
以軍接連兩天空襲加薩賈巴利亞難民營，救難人員一日從瓦礫堆中救出一個受困小女孩。（美聯社）

華盛頓郵報報導，這可能是這場以哈戰事傷亡最慘重的一次空襲。華郵比對衛星影像和影片證據，遇襲的難民營至少五處彈著點，有一個彈坑直徑約十二公尺。專家根據衛星影像等證據研判，以軍用的是威力驚人的二千磅「聯合直接攻擊彈藥（ＪＤＡＭ）」。兩千磅是這種精準炸彈的最強大型號。

華郵透過對破壞區邊緣的地理標定並比對衛星影像，認定以軍對難民營的破壞範圍接近一個足球場大小，空襲導致十幾座建築物倒塌或受損，難民營的居民盡力從悶燒的瓦礫堆中把人挖出。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）主播布利澤逼問為何攻擊一處人口如此稠密的地方時，以軍發言人赫克特表示，當地是「非常複雜的作戰空間」，難民營下方有哈瑪斯的地道網。

布利澤問，「但你們總該知道當地有一大群難民跟無辜民眾吧」；赫克特僅答道「這是戰爭悲劇」。

聯合國人權辦公室在社群媒體Ｘ寫道，「有鑑於以色列對賈巴利亞難民營造成大量平民傷亡與破壞，我們嚴重關切這些不成比例的攻擊，可能等同於戰爭罪行」。

哈瑪斯武裝分子十月七日跨境突襲，造成以色列一千四百人死亡，其中大部分是平民，並劫持了二百卅名人質。哈瑪斯控制的加薩衛生部則說，以色列的報復攻擊已造成逾九千人死亡，主要是婦孺。

儘管加薩傷亡慘重，哈瑪斯仍然表示將接二連三發動突襲，直到消滅以色列。哈瑪斯官員哈瑪德說，「我們會兩次、三次、四次這麼做。我們已經準備好付出代價，以色列的存在造成這些痛苦。我們是占領的受害者，我們所做的一切都是合理的」。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

時間軸／以巴衝突不斷更新…哈瑪斯放話「洪水行動」不會停 直到以色列被消滅

【Daily Podcast】拉法口岸開放逾400人獲准離開加薩、以巴衝突戰爭罪如何界定？／李克強遺體火化、上海萬聖節的文化論戰

以巴衝突延燒！遭台下民眾嗆聲立即停火 拜登：應「暫停」衝突撤離人質

拉法關卡重開 600外籍人士、傷患逃離加薩

相關新聞

以軍巨彈炸難民營 聯合國：涉戰爭罪

以色列一日再度轟炸加薩賈巴利亞難民營，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯控制的加薩當局說，以軍連續兩天空襲該難民營，造成一百九十五名...

演說遭民眾嗆聲 拜登籲以：應「暫時」停火解救人質

以哈衝突邁入第四周，以色列的報復行動開始遭到外界質疑，全球各地掀起停戰呼聲，美國總統拜登一日出席一場選舉募款活動時，也脫...

以色列因戰事停供天然氣 埃及民眾飽受停電之苦

以色列持續攻擊加薩走廊，使得以色列對埃及的天然氣供應中斷，影響發電廠燃料供應。埃及日前宣布，每日全國停電時間從目前的1小...

加薩男子痛失21家人！無腦主持人問「你和他們有多親近？」 網罵：冷血

英國獨立電視台主持人馬德利訪問痛失父親、兄弟姊妹等21名家人的加薩男子時，詢問對方「你和兄弟多親近」、「他們對你重要嗎」...

7名家人加薩失聯 巴勒斯坦菲律賓混血兒憂心如焚

加薩走廊人道危機加劇，一名巴勒斯坦與菲律賓混血兒說，他有7名家人在加薩遇上以哈戰爭，至今失聯多日生死未卜，讓他憂心如焚，...

泰國勞工遭哈瑪斯綁架 埃及願助從拉法關卡離開

在以色列工作的泰國勞工遭到哈瑪斯綁架，泰國外長前往卡達和埃及尋求幫助。埃及外長表示，一旦這些人被釋放，埃及會全力支持讓他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。