以哈戰火未歇 加薩教會急為嬰兒施洗

情況危急，教會趕緊幫9位嬰兒施洗。由於加薩戰火可能加劇，當地一間教會在上週日緊急為9位嬰兒施洗，希望一旦不幸死於戰火，依舊可以以基督徒身份進入天國。

空襲造成教堂損毀

據《基督教廣播電台》報導，這9位已完成受洗的嬰兒都是來自於「聖波斐利東正教教堂」(St Porphyrios Greek Orthodox)。一週前，19名基督徒，其中包括3位未受洗的兒童，在教會建築物尋求躲避空襲後，不幸死於以色列軍隊的轟炸。

該教會發言人艾德表示，一旦戰爭奪走這些嬰孩的性命，希望他們死的時候是屬於耶穌基督。他說，「這是個痛苦萬分的決定，但我們沒別的選擇。我們這裡正發生戰爭，任何事都可能發生。」

教會譴責空襲

據《路透社》報導，巴勒斯坦官員指出，至少500名穆斯林與基督徒在「聖波斐利東正教教堂」躲避以色列的轟炸，對此，東正教會透過聲明指出，「耶路撒冷希臘正教牧首區對於以色列空襲造成教堂損毀表達最嚴厲譴責。」當地衛生部門指出，16位巴勒斯坦基督徒因此遇難。

據統計，加薩人口約230萬人，其中基督徒約1,000人，大多屬於基督教東正教徒。

這次洗禮是在上週日舉行，嬰兒的家屬與教會會友聚集一起觀禮，超過150名教會會友因為戰爭已經失去家園、生意與生計。艾德也呼籲全世界的教會要為留在加薩的基督徒與巴勒斯坦人禱告。

民眾前往教會尋求安慰

基督教福音機構「聖地之友」執行長梅特卡夫表示，戰爭為當地的基督徒帶來相當大衝擊，許多人紛紛前往教會尋求慰藉，「疾病在滋生，衛生條件相當不好，基本的需求都無法滿足，人們心裡遭受的衝擊是相當可怕的。」他說，「基本上，教會已幫尚未洗禮的人施洗了，以便他們能確認一旦自己遇難，是基督徒。這是一個非常嚴峻的情況。」

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