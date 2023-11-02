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以色列空襲加薩難民營 逾50死

聯合報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
以色列十月卅一日轟炸加薩賈巴利亞難民營，造成超過五十人死亡，一百五十人受傷，其中也有不少兒童和婦女。（法新社）
以色列十月卅一日轟炸加薩賈巴利亞難民營，造成超過五十人死亡，一百五十人受傷，其中也有不少兒童和婦女。（法新社）

位於加薩走廊北部賈巴利亞人口稠密的難民營十月卅一日遭到空襲，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯掌控的加薩衛生部表示，至少五十多名巴人喪生；以色列軍方隨後證實執行這項轟炸行動，擊斃一名和七日突擊相關的哈瑪斯主要指揮官。

以軍頻繁空襲加薩走廊北部賈巴利亞之際，對哈瑪斯的地面攻勢也持續升級；以軍卅一日表示，地面部隊在賈巴利亞殺死五十名武裝分子，空襲則擊斃藏匿在中央賈巴利亞營中，與七日突擊行動相關的哈瑪斯主要指揮官畢雅里。

巴勒斯坦電視頻道與半島電視台畫面顯示，數百人徒手挖掘瓦礫堆，拉出屍體並拯救生還者，其中包括許多幼童；法新社影片顯示，空襲後，現場留下兩個大窟窿，至少四十七具屍體從瓦礫堆中移出。

傷者被送往加薩地區兩大醫院卡邁勒阿德萬醫院和印尼醫院。

印尼醫院已因缺乏醫療資源和燃料，難以正常運作。印尼醫院院長表示，以色列空襲難民營，造成五十多名巴人喪生和一百五十人受傷。

印尼醫院醫師卡西姆表示，空襲卅一日下午三時卅分發生後，他目睹數十具屍體和數百名傷患，「我們努力搶救不斷送進醫院的傷者，燃料就快用罄，維生系統很快就無法運作」。卡邁勒阿德萬醫院的醫師表示，院方收治二百多名傷患，以及卅五到四十具遺體。

聯合國表示，賈巴利亞是加薩走廊第八大難民營，數十年來已成為人口稠密的永久社區，約十一萬六千名巴勒斯坦人登記定居。加薩衛生部表示，已有八七九六名巴人在以軍空襲中喪生。

以軍空襲與地面部隊並進，戰車與戰機在加薩擴大對抗哈瑪斯行動，地面部隊深入加薩廣大的隧道系統作戰。以軍表示，已有十一人在加薩陣亡，都是十九到廿四歲年輕人。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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