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控內唐亞胡「種族屠殺」 玻利維亞與以色列斷交

聯合報／ 編譯徐榆涵盧思綸／綜合報導
玻利維亞總統阿爾斯領導的左翼政府10月31日宣布正式與以色列斷交，成為以哈衝突以來全球首個和以色列斷交的國家。（路透）
玻利維亞總統阿爾斯領導的左翼政府10月31日宣布正式與以色列斷交，成為以哈衝突以來全球首個和以色列斷交的國家。（路透）

英國衛報報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯十月七日突襲以色列造成一千四百人喪生，以色列報復空襲加薩並展開地面入侵行動，導致加薩八千多人喪生，對此玻利維亞十月卅一日召開記者會，指控以色列犯下戰爭罪和危害人類罪，宣布與以色列斷交，成為這波以巴衝突以來全球第一個和以色列斷交的國家。

玻利維亞左翼總統阿爾斯內閣官員泊拉達在記者會上宣布，「玻利維亞呼籲以色列立即停火，軍事行動已造成數千巴勒斯坦平民喪命，不計其數的人流離失所」。

玻利維亞外交副部長馬洽卡表示，斷交代表「對以軍以不成比例的方式侵略加薩、威脅國際社會和平與安全的抵制和譴責」。

十月稍早，玻利維亞前總統莫拉萊斯出於「針對巴人犯下的暴行」，呼籲政府和以色列斷交，且要求將以色列納入「恐怖主義國家」，並抨擊以色列總理內唐亞胡及其「共犯」犯下種族屠殺與戰爭罪，應受到國際刑事法庭檢控。

二○○九年，以色列入侵加薩走廊，時任總統莫拉萊斯領導的左翼政府同樣宣布與以色列斷交，直到二○二○年右翼政權阿涅斯才宣布恢復邦交。

路透報導，智利外交部十月卅一日也召回駐以色列大使，抗議以軍近日對加薩的攻擊違反國際人道主義法，相當於「連坐懲罰」巴勒斯坦平民，對此表達強烈譴責及關切。

智利還呼籲立即停止敵對行動，要求哈瑪斯釋放扣押的人質，並允許向加薩二百萬人提供人道主義救援。

此外，哥倫比亞也在同日召回駐以大使。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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