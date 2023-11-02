拉法關卡重開 600平民撤離加薩

法新社報導，受困加薩走廊的外國護照持有者和傷患本月一日開始離開這個戰區。這是自從十月七日巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列以來，拉法邊界關卡首度開放平民離開，首批撤離加薩者約有六百多人。

在此之前，只有運送加薩走廊亟需的援助物資的車隊，得以穿越加薩與埃及之間的拉法邊界關卡，人員並未獲准通過。許多人當天一早就在關卡前方排隊，大約五四五名外國人和雙重國籍人士以及約九十名病人和傷患可望離開加薩。

民眾獲准進入過境區後，通關櫃檯周遭出現人龍等待接受護照和文件查驗。在關卡的埃及一側，則有救護車等待後送病人和傷患。

路透引述聽取相關簡報的人士報導，卡達居間斡旋埃及、以色列和哈瑪斯，並與美國協調達成協議，才使得外國護照持有者和重傷民眾得以通過拉法邊界關卡，離開加薩。不過拉法邊界關卡將會開放多久，目前不得而知。

消息人士指出，這項協議與諸如人質談判、「人道停戰」等其他議題脫鉤處理。

以色列為了報復哈瑪斯的突襲而進行空襲，關卡周遭區域曾被擊中。以色列的報復襲擊，造成大量加薩居民受傷，其中有部分在一日才得以跨境埃及至醫院治療。半島電視台一日引述加薩衛生官員報導，當地傷者已累計逾二點二萬人。

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