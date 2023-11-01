以總理拒停火 加薩80萬人南撤

以色列總理內唐亞胡卅日拒絕外界的停火呼籲，「如同美國不會在珍珠港遇襲或九一一恐攻後同意停火」。挺進加薩的以軍地面部隊卅一日攻擊巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰士和地下設施，加薩市周邊陷入戰火，據稱已約八十萬北加薩居民南撤，但傷亡持續攀升。聯合國兒童基金會（UNICEF）示警，加薩每天有逾四二○名孩童喪命。

美聯社、法新社報導，內唐亞胡在記者會上表示，呼籲以國停火等同要求向哈瑪斯投降，「這不會發生」。他表明，以國受哈瑪斯十月七日的駭人攻擊後，絕不會同意停止與哈瑪斯的敵對行動，矢言「奮鬥直至戰勝」。他說，以軍正極力避免加薩平民傷亡，也喊話國際社會協助促成逾二百名遭哈瑪斯綁架的人質獲釋，其中卅多名為孩童。

以國未能阻止哈瑪斯突襲，內唐亞胡面臨的質疑漸增。被問及是否考慮下台時，他表示該走的只有哈瑪斯，會致力將哈瑪斯「丟進歷史的垃圾桶」。

以色列關鍵盟友美國同樣反對永久停火，擔心停火將讓哈瑪斯乘機整頓兵力和裝備。白宮國家安全會議發言人柯比表示，美方不認為停火是當前正確解方，應考慮戰事「暫停」以利將援助物資送入加薩。

以軍地面部隊已在戰前人口逾六十五萬人的加薩市東、北方展開地面戰。以軍稱過去一日襲擊約三百個軍事目標，其部隊遭配備反戰車飛彈和機槍的巴人回擊。以軍卅日也宣布遭哈瑪斯綁為人質的十九歲以軍女兵梅吉迪希獲救，她狀況良好並已和家人重聚。

以軍發言人康里克斯說，地面戰聚焦加薩市在內的北加薩地區，稱該地是哈瑪斯的重鎮，但持續襲擊加薩其他地區的哈瑪斯目標。

加薩衛生部卅一日表示，這波以巴衝突以來，加薩已有八五二五人喪生，包括三五四二名孩童，另有逾二點一萬人負傷。以色列迄今則約一千四百人喪命，五四三一人受傷；巴勒斯坦武裝分子持續向以色列發射火箭彈。

UNICEF卅日指出，加薩每天有逾四二○名孩童身亡，含東耶路撒冷在內的約旦河西岸則至少卅七名孩童據報遇害。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼指控以色列「集體懲罰」巴人，迫使北加薩居民遷移到同樣不安全的南部。

商品推薦