調停以哈 巴西批安理會無作為

巴西外交部長維艾拉十月卅日在聯合國安理會緊急會議上表示，安理會在化解以色列和哈瑪斯戰爭問題上缺乏共識和行動力，是一種「恥辱」。

控制加薩走廊的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯七日突襲以色列引爆新一輪戰事。最近幾周，聯合國安理會否決了四項試圖解決衝突的提案，俄羅斯提出二項，美國和巴西各提出一項。由於常任理事國俄羅斯、中國和美國對先前的決議動用否決權，安理會的十個非常任理事國已開始製定新草案，希望能夠達成共識。最新決議草案譴責「哈瑪斯令人髮指的恐怖攻擊」，呼籲「立即進行人道主義停戰」。

巴西是安理會十月輪值主席國，試圖在任期結束前爭取各成員國為以哈雙方達成停火協議而努力，但維艾拉指出，由於安理會內部，特別是一些常任理事國之間的分歧，不斷利用安理會實現自身利益，而不是將保護平民置於首位，所以仍處於僵局。

維艾拉說，加薩走廊正遭受以色列猛烈轟炸，從任何人類角度和國際人道主義來看，都是令人震驚和站不住腳的，但他強調「沒有任何理由可以解釋哈瑪斯的恐怖主義行動」。

維艾拉說，巴西對衝突的立場明確，主張立即釋放所有人質並結束任何形式的暴力，以便向加薩人民提供人道主義援助。

維艾拉警告說，「安理會無所作為的代價，高得令人無法接受。人質家屬日益增加的緊迫性以及加薩平民難以忍受的痛苦不容小覷，停止敵對行動符合衝突雙方平民的最佳利益」。

他還強調，各國有權利和義務保護其公民，但要遵守國際法和國際人道主義法，「保護一國人民的權利和義務，絕不能以更多的平民死亡和更多的民用基礎設施遭到破壞為代價，巴西強烈譴責不分平民和士兵的行動」。

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