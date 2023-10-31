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孕婦無麻藥剖腹產 加薩醫療瀕崩潰

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

以色列報復巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯七日突襲，連三周轟炸加薩並派出地面部隊，加上全面封鎖加薩，當地醫院缺乏人力物力治療大量傷患，醫療體系瀕臨崩潰。英國金融時報報導，加薩的醫院目前不僅面臨斷電，呼吸器、藥物和血漿逐漸斷炊，孕婦被迫無麻醉接受剖腹產，患者被要求恢復七成就離院，加護病房也無力挽救垂死的生命。

以色列已截斷加薩供電，加薩南部甘尤尼斯市的納瑟醫院，發電機燃油即將用盡，傷患得面對長時間斷電。該院主管塔瑪說，每小時須二百至三百公升燃料，已從加油站盡可能補給，但隨時都可能用盡，廿四小時運作的發電機也有故障風險。

由於麻醉藥等藥物匱乏，塔瑪表示曾在無麻醉下對一名遇襲受傷的孕婦進行剖腹，嚴重燒傷劇痛的病患清創時也無麻藥。

納瑟醫院廿五歲傷患阿邁德就醫五天來無時不感到疼痛。他在逃離北加薩途中被砲火炸斷腿，入院後和五名嚴重燒傷患者擠在一室。傷口因缺乏空調受汗水入侵而發炎，他說，醫院的止痛藥「不夠強」，而且院方要求復原六至七成就要離開，「我不知道離開以後要怎麼辦」。

在爆滿的急診室門口，救護車仍夜以繼日將傷者送到，醫師只得在地板和走道上，醫治從斷垣殘壁中救出、渾身塵土的患者。院內受傷孩童驚嚇哭鬧、患者痛苦慘叫，還有家屬得知親人喪生哀號。納瑟醫院已追加一百張病床，仍無一閒置。

該院加護病房主管阿特路什說，醫師、藥物和維生設備都缺乏，院方須決定救治優先順序，「我們無法處理困難的病例，或者無望存活的人，這是非常悲慘的局面」。

加薩衛生部發言人庫德拉表示，這波以巴衝突以來，加薩已經有十二座醫院和卅二間醫療設施關閉，仍在營運的醫院未必能提供充分服務。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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