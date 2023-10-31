以軍空襲加薩市 離醫院僅50公尺

以色列對加薩走廊用兵自廿八日起正式進入第二階段，以軍在步戰聯合下，卅日推進至加薩北部及中部，逼近加薩第一大城加薩市和北加薩周邊地區。巴勒斯坦紅新月會表示，以色列當局廿九日兩度致電加薩市內的聖城醫院，要求院內醫護人員、病患與附近一萬四千名民眾離開，並空襲距離該院僅五十公尺的目標，造成部分窗戶破裂和病房毀損。

美聯社取得影片顯示，以軍戰車與推土機在中加薩充當路障，阻斷加薩一條南北向幹道。針對以軍是否已特別部署在這條縱貫線公路的提問，以軍發言人哈加里不願置評，只重申其已擴大作戰行動，並派更多部隊進入加薩。他表示，以軍過去二十四小時攻擊了逾六百個目標，多於前一天的四百五十個，包括武器庫與反戰車飛彈發射陣地，以及民兵的藏身處和集結地。

半島電視台引述巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯發言人卡西姆報導，以軍戰車部隊曾駛近北加薩的加薩市郊區，巴人則在該市中部的薩拉丁街發動反擊。加薩的哈瑪斯政府辦公室首長瑪若夫卅日指稱，以軍戰車已被迫撤離。

據以色列當局及加薩衛生部統計，自七日這波以巴衝突爆發以來，以色列至少一四○○死、四六二九傷；加薩逾八千死、兩萬多傷；另有二三九名人質在哈瑪斯手中。鑑於北加薩南北向幹道受阻，數十萬名坐困北加薩的巴人無法逃離，約十一萬七千名流離失所的民眾正棲身北加薩幾家醫院，但網路和電話服務逐漸恢復。

北加薩居民雖大多聽從以色列當局要求南遷的命令，但以軍對所謂安全區照轟不誤，許多人根本走不了。聖城醫院院長穆拉德也說，接到以軍措辭強烈的電話，以即將轟炸該院為由，命令撤離。世衛組織祕書長譚德塞對此深表關切。

白宮國安顧問蘇利文廿九日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」中直言，根據國際人道法，醫院不是軍事目標，不應被攻擊。他也對這場中東地區衝突外溢的危機升高保持警戒，不僅對駐中東美軍造成威脅，亦愈來愈可能蔓延到區域內其他地方。

哈瑪斯旗下的艾茲丁．卡薩姆旅廿九日聲明，正以機槍和反戰車武器，與入侵的以軍在加薩西北部激戰。美國有線電視新聞網（CNN）記者目擊，至少六枚火箭卅日上午從加薩射向以色列，顯示以軍雖持續大轟炸逾三周，哈瑪斯目前還是能夠還擊。

以軍卅日並宣布一架以軍戰機空襲敘利亞境內軍事基礎設施，「摧毀火箭彈發射器」，以回應先前從敘利亞從這個地點對以國的夜間攻擊。外界愈來愈擔心，以國針對哈瑪斯的戰爭可能引發更廣泛衝突。

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