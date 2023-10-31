未全面入侵 以色列採慢攻圍困加薩

以色列廿七日展開對加薩的地面攻擊，但並未如預期全面入侵，而是採取有限進攻，令許多專家跌破眼鏡。

以色列官員說，他們將採取慢攻戰略，利用火力優勢將以軍死傷降到最低，並避免把其他敵人捲入戰爭。目前看來以軍意圖包圍加薩市，以色列地面入侵加薩的戰術為何？

英國經濟學人報導，以軍廿七日從兩個點進入加薩走廊，一個是北邊城鎮貝特漢諾附近，一個是位在加薩走廊中段狹窄地帶的布賴吉。數十輛戰車與載了步兵和戰鬥工兵的裝甲車，在密集空襲和砲擊掩護下進入加薩。這些以軍留在加薩建立臨時據點，但稱不上師級的大部隊進攻，和過去幾周大軍集結的架式不同。

以色列官員表示，以色列的目標仍是摧毀加薩武裝團體哈瑪斯的軍事建設，特別是地道網，並將哈瑪斯趕出控制加薩的政府。但以軍戰術已改變，廿七日從加薩市北邊和南邊入侵，顯示意圖包圍哈瑪斯的大本營加薩市。一名以色列高級官員說，這次地面攻擊可能持續數月甚至一年。

一些以色列政治人物認為，大規模地面攻擊對哈瑪斯有利，以軍會陷入與哈瑪斯的巷戰，造成平民死傷慘重，並損害加薩基礎建設，使國際要求停火壓力加大。

以軍採取慢攻，將仰賴圍城戰術。哈瑪斯在地道儲備燃料、糧食等物資，總有用完的一天，遲早要回到地面上。以色列前總理班奈特說，「哈瑪斯預期地面攻擊頂多持續三到六周，沒有料到我們準備長期作戰」。

有限進攻讓以軍發揮火力優勢、降低死傷，並避免黎巴嫩真主黨等其他敵人參戰。在戰術層次，小規模進攻讓地面部隊較容易獲得空中火力支援。

以軍加薩師前副司令阿維維表示，「我們不會冒險，部隊移動時，將會有大規模砲擊以及五十架軍機支援，摧毀任何會動的東西」。

一名西方外交官說，以軍初期進攻規模顯示，「他們的目標不是消滅加薩的哈瑪斯，而是削弱哈瑪斯的軍事建設並斬首其領導階層。不過他們沒有說出終極目標，也許還沒擬出來」。

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