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盼「戰爭結束」…加薩童錄影片向教宗、世人致謝 片中仍聞炸彈爆炸聲

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
以色列發動地面戰爭，希望剷除加薩的哈瑪斯勢力。(Photo by RafahKid Kid on Flickr used under Creative Commons license)
以色列發動地面戰爭，希望剷除加薩的哈瑪斯勢力。(Photo by RafahKid Kid on Flickr used under Creative Commons license)

「我們希望戰爭趕快結束」。多名在教會暫時居住的加薩兒童日前錄製一段影片，呼籲以色列哈瑪斯雙方趕快停止戰爭。

據《梵蒂岡通訊社》報導，加薩天主教聖家堂

目前收容前往避難的加薩民眾，教會神父羅曼內里說，「感謝上帝每個人都平安無事。」他目前人在伯利恆，無法抵達加薩，另一位神父阿薩德則持續向他更新消息。根據消息指出，加薩民眾目前缺少必需物資，例如食物、藥物與乾淨飲用水及通訊服務。

希望戰爭結束

至於暫時居住在聖家堂的兒童，在上週日則錄製一段2分鐘的影片，向外界表達出，希望以色列與哈瑪斯組織雙方停火的渴望，當中的兒童雙手合十除了向上帝祈求戰事儘早落幕之外，他們並向為加薩祈禱平安的所有人致謝。不過，從影片中，依舊可聽到外面炸彈爆炸的聲音。

戰爭永遠是失敗

據《路透社》報導，教宗方濟各在上週日也呼籲雙方停火以及加薩的巴勒斯坦民兵組織能儘早釋放被俘虜的人質。他在聖彼得廣場說，「別讓任何人放棄停止使用武器的可能。停火吧。我們說，『停火，停火』。弟兄姐妹們，住手！戰爭永遠是一種失敗，永遠如此。」他也呼籲，能確保人道救援工作順利進行以及人質儘早獲釋。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處表示，上週日數千名加薩居民闖入該組織的倉庫與配送中心，搶走麵粉和基本物資。

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以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 神父 戰爭 人質 炸彈

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