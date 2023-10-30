馬斯克星鏈支援救濟 以國反對

以色列的強力空襲廿八日一度切斷加薩地區所有網路和行動電話通訊，廿九日已逐漸恢復。SpaceX執行長馬斯克廿八日表示，該公司的星鏈服務，將幫助國際救援組織維持在加薩走廊的通訊。

馬斯克表示：「SpaceX將支援國際認可救援組織的通訊聯繫。」

但在加薩走廊找到星鏈終端機的機率很小，因為貨物進入當地受到嚴格限制。馬斯克表示，沒有來自加薩的終端機試圖與SpaceX衛星相連，目前也還不清楚哪方負責加薩境內的地面通訊連結。

儘管如此，以色列還是強烈反對馬斯克的做法，以國通訊部長卡爾希在Ｘ發文表示：「以色列將動用一切手段打擊此一行動。」

卡爾希說，哈瑪斯會利用星鏈進行恐怖活動，他建議馬斯克利用星鏈作為籌碼，以確保被哈瑪斯俘虜人質獲釋，「也許馬斯克會願意以此為條件，協助釋放我們被綁架劫持的嬰兒、兒子、女兒和老人，釋放他們所有人。」

隨著以軍加強對加薩走廊的空中與地面攻擊，該地區通訊遭受嚴重破壞，救援組織表示他們一度無法與加薩的救援團隊聯繫。

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