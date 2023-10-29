藉以巴戰爭擺脫國際唾沫？普亭盼扮演調停角色 和以色列關係卻恐惡化

在以色列與哈瑪斯的戰爭中，俄羅斯對雙方都進行了謹慎的批評。但這場衝突也給莫斯科帶來了難得的機遇——提升其作為全球權力調停者的角色，並挑戰西方在烏克蘭問題上孤立它的努力。

雖然莫斯科缺乏斡旋解決中東問題的影響力，但它可以嘗試利用西方在應對危機時出現的一些信譽問題。

莫斯科還希望以色列-哈瑪斯戰爭能轉移人們對烏克蘭戰爭的注意力，削弱西方國家對基輔的支持。

然而，莫斯科也面臨風險。這可能會破壞俄羅斯與以色列的關係。迄今為止，以色列都還拒絕向烏克蘭提供武器。

普亭扮演調停者角色

俄羅斯總統普亭譴責了哈瑪斯武裝分子10月7日對以色列南部城鎮的襲擊。同時，他警告以色列不要封鎖加薩地帶，並將此比作二戰期間納粹德國對列寧格勒的圍困。

哈瑪斯被美國、歐盟、德國和其他一些國家視為恐怖組織。

普亭認為這場戰爭是美國外交的失敗，指責華盛頓選擇對巴勒斯坦人進行經濟「施捨」，放棄了幫助巴勒斯坦人建國的努力。

普亭本月早些時候宣稱，由於莫斯科與以色列和巴勒斯坦都保持著友好關係，因此可以扮演調停者的角色，並補充說「沒有人會懷疑我們偏袒其中一方」。

儘管俄羅斯聲稱自己不偏不倚，但上周俄羅斯提交的一份譴責針對平民的暴力行為的聯合國安理會決議草案卻隻字未提哈瑪斯。該草案被安理會否決。

中國是支持俄羅斯草案的少數國家之一，這反映了莫斯科和北京的共同立場。中國和俄羅斯的中東問題特使上周舉行了會晤，討論合作幫助局勢降溫，並指出他們堅持以色列和巴勒斯坦「兩國解決方案」。

當美國總統拜登、英國首相蘇納克和其他西方領導人訪問以色列以示支持時，普亭等了九天才給以色列總理內唐亞胡打電話，儘管他們之前已經建立了親密的私人關係。普亭還在與埃及、伊朗、伊拉克、敘利亞領導人和巴勒斯坦權力機構領導人的通話中討論了這場戰爭。

克里姆林宮的通話內容顯示，普亭向內唐亞胡表示了對被哈瑪斯殺害的以色列人家屬的慰問，並強調「他強烈反對和譴責任何傷害包括婦女和兒童在內的平民的行為」。他還強調了「通過政治和外交手段和平解決問題」的必要性。內唐亞胡辦公室說，他告訴普亭，以色列不消滅哈瑪斯決不罷休。

哈瑪斯讚賞俄羅斯

與普亭小心翼翼地平衡其發言不同，其他俄羅斯官員在批評以色列對加薩的襲擊時則更加直截了當。

俄羅斯聯邦委員會（議會上院）副主席科薩切夫說，雖然哈瑪斯發動了戰爭，但以色列的反應是「不相稱」和「不人道的」。

克里姆林宮的表現可能反映了俄羅斯國內政治情況，因為穆斯林約佔俄羅斯人口的 15%。莫斯科支持的車臣領導人卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）在發言中強烈支持巴勒斯坦人，抨擊以色列佔領他們的土地並實施封鎖。

莫斯科的立場很快贏得了哈瑪斯的回應。哈瑪斯表示讚賞俄羅斯呼籲停火。俄羅斯的聲明在阿拉伯世界也很受歡迎，當地許多人指責美國及其盟友一味支持以色列，卻對加薩平民死亡人數不斷上升視而不見。

但這一立場也威脅到俄羅斯與以色列的友好關係，因為以色列沒有加入西方對莫斯科的制裁，也沒有向烏克蘭提供武器。

俄羅斯國際事務委員會學術主任科爾圖諾夫（Andrei Kortunov）說：「在當前形勢下，我們與以色列的關係確實有可能惡化」。

《以色列時報》周二（10月24日）報導稱，一名以色列外交官向莫斯科外交官員表達了「對俄羅斯所扮演角色的不滿」，希望克里姆林宮採取更加平衡的立場。

內唐亞胡領導的利庫德集團的主要成員魏特曼（Amir Weitmann）指責俄羅斯支持哈瑪斯。他在俄羅斯國家廣播公司RT談話時警告說，以色列擊敗哈瑪斯後，「我們將確保烏克蘭獲勝，我們將確保你們為自己的所作所為付出代價」。

在被問及以色列對莫斯科戰爭的批評時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）強調了俄羅斯對恐怖主義的譴責，並重申俄羅斯推動迅速停火和建立巴勒斯坦國的必要性。

反以情緒？

在以色列認為莫斯科支持巴勒斯坦的同時，一些俄羅斯知名人士卻支持以色列。

俄羅斯國家電視台最受歡迎的政治訪談節目的負責人索洛維約夫（Vladimir Solovyov）解雇了他的電視小組中的一名專家，因為這名專家在一次在線訪談中聲稱莫斯科的兩名高級外交官有反以色列的情緒，顯示了不同的觀點。

親克里姆林宮的外交政策專家薩塔諾夫斯基（Yevgeny Satanovsky）稱俄羅斯中東特使、外交部副部長波格丹諾夫（Mikhail Bogdanov）傾向於阿拉伯國家，並稱外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）厭惡以色列。薩塔諾夫斯基後來為上述說法道歉。

一些評論人士將這種反以情緒描述為向蘇聯時代的倒退。

卡內基俄羅斯歐亞中心的鮑諾夫（Alexander Baunov）在一份分析報告中說：「與阿拉伯人結成朋友，反對以色列和西方，是這一傳統的重要組成部分」。「對西方秩序的全球對抗在一定程度上使俄羅斯和哈瑪斯成為天然盟友，當然也就避免了成為敵人」。

俄羅斯國際事務委員會的科爾圖諾夫認為，俄羅斯可以利用其與伊朗和敘利亞的緊密聯繫，幫助談判達成解決方案。

他說：「俄羅斯可以成為提供安全保障的多邊聯盟的一部分。保持一種不會疏遠任何一方的平衡、微妙的方法非常重要」。

美國凱南研究所高級顧問塔巴羅夫斯基（Izabella Tabarovsky）指出，對普亭來說，哈瑪斯的 「襲擊和預期中以色列對加薩地帶的地面入侵為他提供了一個機會，在中東面臨多年來最嚴重的危機之際，他可以借此擺脫被鄙視者的身份，提升自己的形象」。

（法新社）

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