聯大壓倒性決議 要以哈人道停火

聯合國大會廿六日召開緊急會議，一九三個成員國廿七日壓倒性通過決議，要求以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯立即人道主義停火，讓援助物資進入加薩走廊並保護平民。

路透及法新社廿七日報導，這項由阿拉伯國家所擬的聯大決議雖不具約束力、僅為建議性質，但具政治影響力，反映出這波以巴衝突的最新國際風向。

約旦代表廿二個阿拉伯國家提出該決議案，要求立即、持久與持續的人道主義停火，並即刻提供加薩居民水、食物、醫療用品、燃料和電力等人道物資，並譴責所有針對巴以平民的暴力行為，但未點名哈瑪斯。

該決議獲一二一票贊成、四十四票棄權、十四票反對，跨越投票國三分之二多數門檻。表決結果也凸顯西方世界的分歧，法國投贊成票；德國、義大利及英國棄權；美以則反對。美國駐聯合國大使湯瑪斯–葛林斐德指稱，該決議未點名七日發動恐攻的凶手哈瑪斯，令人震驚，而且沒提到遭哈瑪斯擄走的美國等國人質。

以色列駐聯合國大使爾登斥該決議荒謬，痛批聯合國不再具任何正當性，並指控投贊成票的國家支持保護納粹恐怖分子，而非以色列。以色列外長柯恩在社群媒體Ｘ（前推特）寫道，以方反對聯大的「可恥」停火決議，將繼續致力消滅哈瑪斯。

哈瑪斯則對此表示歡迎，呼籲立刻落實該決議，讓燃料與人道援助進加薩。中國大陸是該決議的共同提案國，其駐聯合國大使張軍說，高票通過凸顯多數國家要求停火止戰的強烈呼聲。

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