以色列擴大對加沙地面攻勢 聯大通過決議呼籲人道主義休戰

（德國之聲中文網）在大規模空襲和炮擊的掩護下，以色列步兵和裝甲車於28日繼續向加沙地帶的北部推進。以軍方發言人稱，該國正在擴大地面行動範圍。

據德新社報道，以色列方面稱在過去的一夜中擊斃了大量的哈馬斯和其它武裝成員，以色列軍機、導彈和炮彈對加沙地帶的大約150個目標進行了打擊。

據以方稱，被擊斃人員中包括哈馬斯空中行動指揮官拉卡巴（Asem Abu Rakaba）。以方將此人視為10月7日哈馬斯針對以色列恐怖襲擊行動的策劃者之一。

當時有超過1400人在哈馬斯突破邊界線對以色列發動的恐襲行動中死亡。隨後以色列對哈馬斯武裝宣戰。美國、歐盟等多國政府將哈馬斯定義為恐怖組織。

有關哈馬斯的“地道戰” 我們知道多少？

對加沙的全面軍事進攻將在“未來數日內”展開

德國之聲駐以色列記者Rebecca Ritters認為，在過去的一夜裡以色列空襲的“火力更猛”且“頻率更高”。她還表示，由於加沙地帶的通訊中斷，“一些非政府組織報告說，他們與所有工作人員都失去了聯系”。

這位身在耶路撒冷的女記者表示不斷接到有關加沙地帶周邊地區發生戰鬥的報告。她補充說，她“預計軍隊將在未來幾天內進入該地區”。

聯大通過決議呼籲人道主義休戰 以色列強烈抗議

10月27日，聯合國大會第十屆緊急特別會議通過一項決議，譴責所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為，呼籲立即實行持久和持續的人道主義休戰，從而促成停止敵對行動。

過去兩個星期，四份有關以巴沖突的決議草案均未獲得安理會通過。根據聯大1950年通過的第377A(V)號決議，如果安理會由於常任理事國缺乏一致意見，而使其無法履行維護國際和平與安全的首要責任，聯合國大會應立即審議此事。

這份聯大決議草案是由約旦代表阿拉伯國家集團提交的。在27日舉行的表決中，有120票贊成、14票反對和45票棄權。其中美國、以色列均投了反對票，德國、英國、日本、韓國、印度等國投了棄權。中國和俄羅斯都投了贊成票。法國、西班牙、比利時等歐盟國家也投了贊成票。

根據聯合國發布的消息，決議“譴責所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為，包括一切恐怖主義行為和無差別攻擊，以及一切挑釁、煽動和毀壞行為，呼籲立即實行持久和持續的人道主義休戰，從而促成停止敵對行動”。

決議呼籲撤銷以色列要求加沙居民撤離的命令，“堅決反對任何強行遷移巴勒斯坦平民的企圖”。與此同時，決議也呼籲“立即無條件釋放所有被非法關押的平民”，要求遵照國際法保障他們的安全、福祉和人道待遇。

決議還強調必須防止該區域進一步不穩定和暴力升級。與安理會決議不同，聯大決議並不具有約束力和國際法效力。

以色列駐聯合國代表埃爾丹（Gilad Erdan）在決議通過後表示，“這是聯合國和人類至暗的一天”。他對決議中“只字未提哈馬斯”表示不滿。並且表示“聯合國的合法性已經蕩然無存”。他還強調以色列將采取必要的行動進行自衛，致力於消滅哈馬斯，解救被綁架的人質。

人質家屬要求以色列政府“給出解釋”

在被哈馬斯綁架的200多名人質中，目前只有4人獲釋。在以色列軍方對加沙地帶發動大規模轟炸行動之後，人質的家屬要求以色列政府給出解釋。據信這些被綁架人員也被扣押在該地區。

一個由人質和失蹤者家屬組織的論壇發表聲明表示，“被扣押的人質的命運渺茫，他們也會成為轟炸受害者”，這令家屬們感到憤怒。“戰時內閣中沒有一個人願意出來，向家屬們解釋一件事情：地面進攻行動是否會危及身在加沙的229名人質的安危”，該聲明寫道，對於焦急等待的家屬來說，每一分鐘都是煎熬。

（德新社、路透社、美聯社、法新社）

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