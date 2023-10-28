以哈戰爭結束之後 加沙政權的五種可能

（德國之聲中文網）以色列已經動員了大約35萬名預備役軍人。其中一些部隊在黎巴嫩邊境嚴防死守，其余則在加沙地帶邊界就地待命，隨時准備參加對巴勒斯坦領土的地面進攻。

無論最終采取何種形式，討論已久的入侵加沙行動的目標都是摧毀哈馬斯武裝組織。哈馬斯被德國、歐盟和美國等國認定為恐怖組織。

前以色列軍事情報局成員、現特拉維夫大學摩西-達揚中東和非洲研究中心研究員米爾施泰因（Michael Milshtein）認為，除了地面進攻，別無選擇。

他告訴德國之聲："哈馬斯的目標始終非常明確--推動聖戰，消滅以色列。"

盡管如此，有一個問題難以回避：鑑於哈馬斯目前統治著加沙，如果以色列實現其預期目標，加沙將如何治理？對於這個問題，以色列方面沒有給出任何官方答復。當然，是否有可能徹底消滅哈馬斯，目前也還不確定。

米爾施泰因認為，有一點是明確的：絕不允許出現權力真空。他說，迅速撤軍將造成權力真空，而這個真空將由無政府狀態和激進的伊斯蘭組織填補。

阿富汗的局勢就是一個例子。在那裡，極端組織"伊斯蘭國"成功地利用塔利班當權後的薄弱環節達到了自己的目的。該極端組織還利用了薩赫勒地區的權力失控局面。

支持哈馬斯集團和該地區其他民兵的伊朗也可能從加沙的權力真空中獲益，並在加沙地帶找到新的盟友或合作伙伴。

那麼，沖突結束後加沙地帶將如何恢復秩序呢？米爾施泰因認為有幾種選擇，但每種選擇都面臨挑戰。位於慕尼黑的德國聯邦國防軍大學國際政治學教授施泰特（Stephan Stetter）也持類似觀點。

方案1：以色列控制加沙地帶

直到2005年，以色列一直在軍事上控制著加沙地帶。但這樣做也可能引發新的武裝襲擊。施泰特告訴德國之聲，這也會對地區力量平衡帶來問題。

"以色列有人建議再次對加沙地帶實行殖民統治。"他說，"對於所有那些想要煽動和繼續以巴沖突的人來說，這將是一大福音。"

此外，根據國際人道法律，佔領國對其佔領的民眾負有責任。"以色列將不得不自己承擔這項任務。從財政上講，這將超出它的能力。"斯泰特說。

面對包括美國在內的西方盟國的反對，以色列也無法重新佔領加沙地帶。此舉還會對以色列與中東其他國家的關系造成負面影響，而以色列一直在努力與這些國家實現關系正常化。"這就是為什麼我認為此舉不太可能的原因。"施泰特總結道。

這種情況將帶來另一個挑戰：以色列將不得不進一步封鎖加沙地帶。《外交事務》雜志在本月發表的一篇文章中寫道："（接管加沙之後）以色列將使自己成為監獄長，無限期地主管著一個巨大的監禁集中營（加沙一直被比作監禁集中營）。"

方案2：巴勒斯坦民族權力機構接管加沙政權

米爾施泰因認為，另一種方案是巴勒斯坦民族權力機構返回加沙掌權，但這一想法也有一個弱點。

由阿巴斯（Mahmoud Abbas）領導、法塔赫主導的巴勒斯坦民族權力機構管理著以色列佔領的約旦河西岸半自治地區。但實際上，它只控制了其中的一小部分。大部分地區實際上都在以色列的控制之下。

米爾施泰因指出："我們應該記住阿布-馬贊是多麼軟弱和不受歡迎。""阿布-馬贊"是阿巴斯的流行綽號。

巴勒斯坦民族權力機構及其執政黨法塔赫在被佔領的約旦河西岸不受歡迎。過去曾有平民抗議法塔赫，指責其腐敗、領導不力和沒有合法的民主權力。

該機構上一次選舉是在2005年舉行的。從那時起，阿巴斯一直掌權。他在各方都不受見待：西方國家批評他發表反猶言論，沒有與哈馬斯保持足夠的距離，而當地巴勒斯坦人則批評他對佔領國以色列不夠強硬和果斷。

施泰特說，巴勒斯坦民族權力機構可以在加沙地帶的未來發揮重要作用，但也要考慮另一個因素，那就是可能進一步削弱其合法性。

他解釋說："如果巴勒斯坦民族權力機構在以色列戰勝哈馬斯後進駐加沙地帶，那麼它可能會被一些人視為戰爭暴發戶，發國難財攫取權力。"

方案3：巴勒斯坦文職政府

米爾施泰因說，一個更好的選擇是建立一個混合的巴勒斯坦文職政府，盡管難度更大。這樣的權力機構可以由巴勒斯坦社會的不同代表組成，例如包括各地市長。它還可能與巴勒斯坦民族權力機構保持關系密切。

這樣的行政管理模式有可能得到埃及、沙特阿拉伯、阿拉伯聯合酋長國和美國的支持。

米爾施泰因對德國之聲說："這種新秩序可能在相當長一段時間內都不會穩定，而且會面臨很多挑戰，但它比其他所有糟糕的選擇都要好得多。"

方案4：聯合國領導的政府

從理論上說，聯合國可以在沖突一方被擊敗後接管前沖突地區，施泰特提到了科索沃和東帝汶的早期例子。

"但這在加沙地帶並不現實。"他指出，"在這種情況下，即使不是不可能，也會非常困難，因為這場沖突是全球輿論的焦點。西方國家有可能在這裡發揮重要作用，同時也可能遭致批評。"

施泰特補充說，在這種情況下獲得聯合國的授權也很困難。

方案5：阿拉伯國家聯合治理

施泰特更傾向於另一種方案，即其他阿拉伯國家與巴勒斯坦民族權力機構一起治理加沙地帶。

他認為："這實際上符合一些阿拉伯國家的利益，尤其是那些對穆斯林兄弟會持強烈保留意見的國家。"哈馬斯被視為穆斯林兄弟會在巴勒斯坦的分支，遭到埃及、沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國的反對。

目前，這些國家的言論主要集中在聲援巴勒斯坦人、巴勒斯坦人的苦難以及以色列可能在加沙犯下的戰爭罪行上。這些阿拉伯國家的民眾也表達了同樣的情緒。然而，施泰特指出，"在利雅得和開羅，哈馬斯的失敗不會被視為不利消息"。

最重要的是，這樣的局面將意味著巴勒斯坦人可能會相信，他們的利益將得到代表，而不僅僅是被推到一邊。不過，施泰特認為，這需要"一些團結力量的參與，以及與西方和聯合國的合作"。

這種模式想要成功，除了政治上的支持，還需要財政上的支持。這位專家認為，這種模式不僅能為巴勒斯坦人提供更好的前景，也意味著以色列將獲得更多的安全保障。

遺憾的是，目前持續不斷的沖突意味著其他阿拉伯國家 (即使是那些與以色列有外交接觸的國家) 是否願意為這樣一個計劃投入政治資本還不得而知。專家們說，這種模式只有在中期才有可能實現。

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