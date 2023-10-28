以色列軍隊再次進攻加沙 歐盟發起救援

（德國之聲中文網）近日，以色列地面部隊在加沙中心地區發動了一次“有針對性的攻擊”。這次行動在周四至周五的夜間進行，由戰鬥機和無人機提供支援。據以色列軍隊表示，此次進攻的目標是激進恐怖組織哈馬斯的設施。攻擊結束後，士兵們已經從巴勒斯坦地區撤離，以方沒有傷亡。

在這次地面行動的同時，以色列還對加沙中部和其他地區的哈馬斯目標進行了轟炸，導致火箭發射台和指揮中心被摧毀，哈馬斯的成員也受到打擊。

此前，10月7日，極端伊斯蘭恐怖組織哈馬斯的數百名成員沖破以色列的邊境設施，殺死了士兵和無辜平民，其中許多受害者遭受折磨。許多人被綁架到加沙地帶。此後，哈馬斯向以色列發射了數千枚火箭。

根據以色列軍方的最新數據，在這次襲擊中，超過1400名以色列人在自己的領土上被殺，超過220人被綁架為人質。隨後的以色列反擊導致加沙地帶有超過7000人死亡，這一數字尚無法獨立核實。

同時，歐盟啟動了對加沙的救援行動。由歐盟資助的第三架載有51噸救援物資的飛機已經起飛，這次飛行是在哥本哈根啟程的，目的地是埃及。歐盟承擔了救援航班的所有費用。

（綜合報道）

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