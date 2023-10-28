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以軍地面作戰方案 內部喬不攏

聯合報／ 編譯陳曉慈／綜合報導

大批以軍正集結加薩邊境待命，紐約時報廿六日引述以色列七位軍事將領和三位官員報導，何時進攻、如何進攻及是否進攻加薩，其政府內部仍無法達成共識。

這十位消息人士說，推遲進攻是為談判人士爭取時間，營救遭哈瑪斯巴勒斯坦武裝團體綁架的逾兩百名人質。部分官員則擔心，全面入侵加薩恐使以軍捲入棘手的城鎮戰；也有人認為，地面戰恐致衝突擴大，刺激哈瑪斯盟友黎巴真主黨彈襲以色列。另外，到底是全面大規模入侵，抑或分散為零星行動，政府內部也僵持不下。

美國雖表示全力挺以，但已呼籲以軍延遲發動地面戰。除了人質安危與戰事成本，部分以色列人士也對消滅哈瑪斯的目標感到擔憂。哈瑪斯既是武裝團體，也是社會運動組織，與加薩社會有著千絲萬縷連結，消滅哈瑪斯將帶來何種影響，充滿未知數。

以軍發言人赫克特在哈瑪斯突襲以色列後一周的記者會中指稱，加薩地面戰的軍事目標是解除哈瑪斯武裝。但當被問及如何驗證目標達成，他坦言無法答覆。

兩位不具名相關人士則透露，以軍將領已制定加薩地面作戰計畫，但總理內唐亞胡拒絕簽字，原因之一是他希望該計畫獲戰時內閣全員支持。分析家認為，以色列人民對內唐亞胡的信心已下滑，若地面戰失敗，內唐亞胡勢必面臨龐大指責聲浪。

以媒「晚禱報」針對以巴衝突進行兩份民調，詢問以色列軍事行動是否應立即升級為大規模地面戰，十九日還有六成五受訪者支持大規模地面戰，但廿七日已有四成九受訪者認為「最好等等」。

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