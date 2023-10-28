美空襲敘利亞 中東增兵900人

以巴衝突至廿七日邁入第廿天。以軍廿七日表示，繼廿五日後，廿六日再派地面部隊進加薩走廊，針對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯民兵與據點進行目標突襲。這是以軍連兩晚採取此一策略。另外，美國總統拜登廿六日下令空襲敘利亞東部邊境，反擊親伊朗民兵本月近廿次襲擊美軍。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）和英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，以軍地面部隊廿六日夜在戰鬥機及無人機掩護下進入加薩，攻擊哈瑪斯反坦克飛彈系統、軍事據點與民兵，並在得手後撤出。以色列國防部長葛朗特同日表明，正準備下一階段戰爭，未來將有更多類似的突襲行動。

五角大廈廿六日宣布，鑑於駐伊拉克及敘利亞美軍與美國盟邦駐軍，十月被親伊朗民兵團體伊斯蘭革命衛隊攻擊至少十九次、導致廿一人受傷，拜登已下令空襲敘東邊境兩個武器及彈藥庫，並加派九百名美軍進駐中東，將使區域內美軍兵力達約四三○○名。美方聲稱，此舉未先與以色列協調、與加薩戰事「無關」。拜登亦罕見警告伊朗最高領袖哈米尼，勿再攻擊美方人員。伊朗則宣布廿七至廿八日在其中部的伊斯法罕省舉行軍演。

截至台灣時間廿七日晚間七點，華盛頓郵報引述加薩衛生部和以色列當局報導，自七日以來，加薩巴人逾七三○○死、逾一萬八九○○傷；以色列人逾一四○○死、逾五四○○傷。哈瑪斯則指稱，截至廿六日，以軍空襲加薩已造成近五十名人質喪生。

南加薩拉法過境點廿七日上午開放十輛人道物資卡車與一支醫療隊進加薩。自七日以來，僅八十四輛卡車入加薩，世界糧食計畫署人員抱怨，過境點的檢查過於嚴格。

聯大廿七日將表決由阿拉伯國家草擬的以巴停火協議草案；歐盟廿七國領袖廿六日則呼籲在加薩建立人道走廊、進行人道暫停。以色列戰時內閣成員甘茨廿六日表示，以方將自行決定如何自衛，不再相信他人。路透廿七日也引述美國政府內外多位消息人士報導，在美歐及阿拉伯國家對保護無辜平民的呼聲日益高漲下，拜登原本全力、無條件挺以立場已有所鬆動，轉變為支持以軍先人道暫停。

俄國外交部則證實，一支由哈瑪斯高官馬佐克率領的代表團，廿六日到莫斯科與俄方外交高層會談，是自七日以來哈瑪斯首度派員訪俄。

商品推薦