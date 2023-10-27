以戰車開進北加薩 預備地面戰

以軍表示，廿五日晚間已派步兵和戰車進入加薩走廊北部，發動目標性襲擊，擊中巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯二五○個目標，包括基礎設施、反戰車飛彈發射陣地與據點等，部隊已在得手後撤離。以軍還說，這波襲擊旨在為戰爭下一階段做準備，即全面地面入侵。

以色列總理內唐亞胡廿五日指稱，準備對加薩發動地面入侵，進軍時間將由特別戰時內閣決定。華爾街日報引述美國及以色列官員報導，以方已應美方要求，暫緩進軍加薩，以便美國在中東部署近十二個防空系統，保護美國駐軍，預計最快本周完成部署。部分美國官員深信，一旦以色列進軍加薩，將使美軍成為武裝團體攻擊目標。

以色列軍方發布影像表示，廿五日晚間已派出步兵和戰車進入加薩走廊北部，發動目標性襲擊。（路透）

據加薩衛生部和以軍統計，截至台灣時間廿六日晚間，這波以哈衝突已造成加薩巴人逾七千人死亡、逾一點四萬人負傷；以色列逾一千四百人死亡、逾五千四百人受傷。

在以軍封鎖下，加薩人民所需的食物、飲水和醫療資源日漸匱乏。聯合國指出，加薩的燃油供應即將中斷、醫院病患爆滿。加薩亂葬崗有大批無名屍，一些家庭紛紛讓家人繫上手環，或將名字寫在手臂上，以免罹難後難以辨識。

美國總統拜登廿五日與澳洲總理艾班尼斯召開聯合記者會。拜登強調，要化解這場危機，應該找出一條通往和平之路，包括讓以巴均獨立建國，並讓以色列融入阿拉伯鄰國。他重申，美國對以色列國防的支持堅若磐石，但各方應思索以巴衝突結束後的中東願景。

聯合國安理會廿五日表決美國提出的以哈衝突決議案，該案並未要求全面停火，並支持所有國家擁有在國際法範圍內的自衛權。結果在常任理事國俄羅斯與中國大陸否決下未能通過，俄國駐聯合國大使涅班濟亞批評美方，根本不希望安理會決議對以色列可能對加薩發動的地面攻擊產生任何影響，也不是要拯救加薩平民。

俄國與巴西上周也曾分別提出決議案，皆遭美國否決。聯合國大會預定廿六和廿七日討論以哈戰爭。

以色列廿五日表示，遭哈瑪斯挾持的二二四名人質當中，一半以上持有外國護照，且來自廿五個國家。阿拉伯國家代表同日聚首卡達，針對加薩人道危機進行談話。卡達總理兼外長穆罕默德表示，說服哈瑪斯釋放綁架人質的談判正在進行，有望很快看到結果，並警告若以國揮軍加薩，拯救人質的任務將更加困難。

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