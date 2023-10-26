中國再度對巴勒斯坦提供緊急人道主義援助

（德國之聲中文網）繼10月中宣布對巴勒斯坦提供緊急人道主義援助之後，中國政府本周四（10月26日）宣布再度對該地區提供緊急人道主義物資援助。

中國國家國際發展合作署新聞發言人徐偉周四表示，中方「對巴以沖突造成大量平民傷亡、人道局勢急劇惡化感到痛心」。因此，中國政府將在「之前提供的100萬美元現匯援助基礎上，將再向加沙地帶提供1500萬元人民幣的食品、藥品等緊急人道主義物資援助，以幫助受沖突影響的加沙人民。」

這是中國在此次以色列與巴勒斯坦極端伊斯蘭恐怖組織哈馬斯於加沙地帶發生沖突以來，第二次宣布對巴勒斯坦提供緊急援助。此前中國曾於10月16日發布聲明稱，為響應聯合國呼籲、緩解加沙人道主義局勢，「中方正向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處及巴民族權力機構分別提供緊急人道主義援助，用於解決加沙地帶食品、醫療、居住等急需」。

中方重申「兩國方案」

中國官方至今並未與西方國家一同明確譴責對以色列發動突襲的哈馬斯。中國外長王毅本周一分別與以色列及巴勒斯坦外長通電話，談到希望巴以雙方盡快回到「兩國方案」的「正確軌道」上來，恢復和談，實現巴以兩個國家和平共存。王毅還稱，「中方在巴勒斯坦問題上沒有任何私利，只要有利於和平，中方都將堅定支持；只要有助於巴以和解，中方就會盡力而為」。

此外，中國政府中東問題特使翟雋於10月23日、24日也分別訪問埃及和阿聯酋。翟雋向埃及外交部官員表示，中國支持埃及開辟加沙人道援助走廊，願同埃方共同推動國際社會形成促和合力，使巴勒斯坦問題早日重回政治解決軌道。翟雋也向阿聯酋國務部長薩耶赫強調，中方願同阿方在聯合國安理會等多邊場合加強協調，為推動巴以局勢降溫、防止沖突擴大發揮建設性作用。

聯合國安理會陷分裂

目前，各國對於以巴議題仍存在嚴重分歧，聯合國安理會周三就以巴局勢舉行緊急會議，並就美國和俄羅斯分別提出的決議草案進行表決。不過，由美國提交的決議草案由於常任理事國中國和俄羅斯行使了否決權，因此未獲通過；而俄羅斯提交的決議草案則因為未獲得至少9票贊成，故也未通過。

對於表決結果，美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）批評俄羅斯寧願「在政治上得分」，不惜進一步分裂安理會。俄羅斯代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）則稱美國的草案充滿了「政治化、不適當且高度可疑的條款」；中國代表張軍也指出，美國的草案嚴重失衡，沒有反映全世界關於停火止戰等最強烈呼聲，無助於解決問題。

聯合國秘書長呼籲人道主義停火

有鑑於當前以哈沖突已經造成以巴雙方上千人死亡，聯合國秘書長古特雷斯本周在安理會高級別會議上表示，中東局勢正「每時每刻都更為嚴峻」。他提到了立即實現人道主義停火的重要性，「以緩解巨大的苦難，使援助物資的運送變得更加便捷和安全，同時促成人質的釋放」。

古特雷斯強調，巴以之間的「兩國方案」是中東和平與穩定的唯一現實基礎，「以色列人必須看到他們合理的安全需求得到滿足；巴勒斯坦人也必須看到，他們對建立一個獨立國家的合法訴求，以符合聯合國決議、國際法和先前協議的方式得以實現」。

（綜合報導）

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