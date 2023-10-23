聽新聞
test
0:00 / 0:00

美軍中東頻遭襲 急派薩德協防

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國國防部廿一日表示，將把一組薩德系統和多組愛國者防空飛彈系統派至中東。圖為美軍的薩德系統。（路透）
美國國防部廿一日表示，將把一組薩德系統和多組愛國者防空飛彈系統派至中東。圖為美軍的薩德系統。（路透）

五角大廈廿一日宣布，將新增一組終端高空防衛系統（ＴＨＡＡＤ，薩德）及更多愛國者飛彈防禦系統部署中東地區，因應駐中東美軍近來頻遭襲擊。

美國近幾周在東地中海加強海軍戰力，其中包括兩艘航空母艦福特號及艾森豪號打擊群、第六艦隊指揮艦惠特尼山號和約兩千名陸戰隊員。在以巴衝突升溫下，美國也對伊朗支持的武裝團體活動提高警戒。美軍中央司令部司令庫里拉日前突訪以色列，表明欲確保以軍獲得一切所需資源。

美國國防部長奧斯丁說，他已對更多美軍官兵下達「準備部署命令」，但未詳述具體人數。五角大廈此前已要約兩千名軍人處於高度戰備狀態，有需要時能夠派往中東。他還說，這些措施將強化區域嚇阻作為，加強保護該地區美軍，並協助以色列防衛。

日前一艘美國軍艦擊落葉門叛軍「青年運動」十多架無人機和四枚巡弋飛彈。青年運動背後被認為有伊朗撐腰。兩年前拜登政府以美國和伊朗緊張舒緩為由，從中東撤回防空系統。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

左右為難！哈瑪斯與以色列開打後 消息人士透露伊朗「自覺陷入窘境」

美國將更多薩德和愛國者反飛彈系統運往中東 隨時因應衝突升溫

美駐伊拉克基地又傳遇襲 親伊朗民兵宣稱犯案

一旦中美在南海開戰 美軍對中國威脅最大的武器是啥？

相關新聞

兩面作戰 以空襲敘利亞、約旦河西岸

以軍發言人哈加里廿一日指稱，為使以軍在以巴衝突後續階段的危險降至最低，軍方將持續並加強空襲加薩走廊，並呼籲北加薩居民繼續...

聲援加薩 英10萬人上街頭

以巴衝突引發愈演愈烈的加薩走廊人道危機，多國民眾紛紛聲援加薩無辜平民。廿一日英國倫敦街頭湧入近十萬人參與挺巴人示威，群眾...

美軍中東頻遭襲 急派薩德協防

五角大廈廿一日宣布，將新增一組終端高空防衛系統（ＴＨＡＡＤ，薩德）及更多愛國者飛彈防禦系統部署中東地區，因應駐中東美軍近...

左右為難！哈瑪斯與以色列開打後 消息人士透露伊朗「自覺陷入窘境」

伊朗長期支持統治加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義集團「哈瑪斯」，根據9名伊朗官員，隨著以巴衝突升溫，伊朗發現自己陷入左右為難...

太平間人滿為患…加薩人將子女名字「寫在腿上」 心碎理由曝光

美國CNN報導，一名為CNN工作的記者拍攝影片顯示，一些加薩家長會將子女的名字寫在其腿上，以便在自己或者子女被殺時便於辨...

加薩走廊遭圍…土耳其人道援助專機啟程 載醫療團隊、用品飛往埃及

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）指出，土耳其今天派出一架載有醫療團隊及用品的專機飛往埃及，要為加薩走廊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。