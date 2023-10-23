美軍中東頻遭襲 急派薩德協防

五角大廈廿一日宣布，將新增一組終端高空防衛系統（ＴＨＡＡＤ，薩德）及更多愛國者飛彈防禦系統部署中東地區，因應駐中東美軍近來頻遭襲擊。

美國近幾周在東地中海加強海軍戰力，其中包括兩艘航空母艦福特號及艾森豪號打擊群、第六艦隊指揮艦惠特尼山號和約兩千名陸戰隊員。在以巴衝突升溫下，美國也對伊朗支持的武裝團體活動提高警戒。美軍中央司令部司令庫里拉日前突訪以色列，表明欲確保以軍獲得一切所需資源。

美國國防部長奧斯丁說，他已對更多美軍官兵下達「準備部署命令」，但未詳述具體人數。五角大廈此前已要約兩千名軍人處於高度戰備狀態，有需要時能夠派往中東。他還說，這些措施將強化區域嚇阻作為，加強保護該地區美軍，並協助以色列防衛。

日前一艘美國軍艦擊落葉門叛軍「青年運動」十多架無人機和四枚巡弋飛彈。青年運動背後被認為有伊朗撐腰。兩年前拜登政府以美國和伊朗緊張舒緩為由，從中東撤回防空系統。

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