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聲援加薩 英10萬人上街頭

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
隨著這波以巴衝突延燒，加薩的無辜巴勒斯坦平民處境嚴峻，多國湧現為巴人發聲的示威抗議。圖為十四日在倫敦舉行的「為巴人而走」活動情況。（法新社）
隨著這波以巴衝突延燒，加薩的無辜巴勒斯坦平民處境嚴峻，多國湧現為巴人發聲的示威抗議。圖為十四日在倫敦舉行的「為巴人而走」活動情況。（法新社）

以巴衝突引發愈演愈烈的加薩走廊人道危機，多國民眾紛紛聲援加薩無辜平民。廿一日英國倫敦街頭湧入近十萬人參與挺巴人示威，群眾在首相蘇納克唐寧街官邸外集結，訴求加薩立即停火。除中東阿拉伯國家，歐美各地也湧現聲援加薩的抗議活動，示威潮擴及全球多洲。

倫敦這場示威主題為「支持巴勒斯坦全國遊行」。示威者一路穿過倫敦市中心，高喊「解放巴勒斯坦」等口號，高舉布條及標語，並揮舞巴勒斯坦國旗。另有人舉著印有蘇納克、美國總統拜登和以色列總理內唐亞胡照片的布條，指稱三人「犯下戰爭罪被通緝」。

主辦的公民團體「巴勒斯坦團結組織」負責人賈瑪爾（Ben Jamal）在社群媒體Ｘ（前推特）寫道，這次活動旨在呼籲終結暴力，應該立刻停戰並讓人道物資安全送交加薩民眾。唯有解決以色列數十年來的軍事占領，才能終結干戈。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯被英國列為恐怖組織。警方在當天示威前警告，凡表達支持哈瑪斯者恐被捕，不會坐視一切仇恨犯罪，但活動大致平和落幕。廿日公布的資料數據顯示，本月英國相較去年同期，反猶太主義犯罪激增約十三倍，仇視伊斯蘭教犯罪也增加一點四倍。

法新社廿一日報導，英國伯明罕、卡地夫和格拉斯哥等地也皆舉行示威，法國南部的里昂、馬賽，西北部的勒恩和東北部的梅斯亦然，另在西班牙、義大利皆有民眾上街。美國紐約有數百人上街要求停火，澳洲雪梨廿一日也有數千人上街，高呼聲援巴人的口號。

廿日在約旦河西岸、埃及、土耳其等地也皆爆發挺巴示威，馬來西亞同日也有約一千名穆斯林走上街頭，印尼雅加達也有示威者抗議美方支持以色列。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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