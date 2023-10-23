兩面作戰 以空襲敘利亞、約旦河西岸

以軍發言人哈加里廿一日指稱，為使以軍在以巴衝突後續階段的危險降至最低，軍方將持續並加強空襲加薩走廊，並呼籲北加薩居民繼續南撤，以策安全。但路透引述巴勒斯坦媒體報導，以軍廿二日空襲南加薩城市造成多人死傷。以軍同日也空襲約旦河西岸和敘利亞，還在以黎邊境與黎巴嫩武裝團體真主黨交火。美國則擔憂，以色列兩面作戰恐引爆重大區域衝突。

哈加里說，加薩軍事行動的首要目的是消滅巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯民兵，但在他呼籲北加薩居民南撤幾小時後，南加薩的甘尤尼斯和拉法等城市卻相繼傳出遭空襲，甘尤尼斯至少十一人喪生。路透廿二日引述加薩衛生部報導，過去一天內有二六六名巴人在以軍空襲時死亡，多在南加薩。另有巴人指稱，以軍已警告若不南撤，可能被視為恐怖組織支持者及同謀。

以巴戰火也從加薩向北蔓延。以軍廿二日空襲約旦河西岸哲寧難民營內的安薩清真寺。以軍聲稱，該寺遭恐怖分子做為策畫恐攻的指揮中心和執行基地，當天空襲已炸死哈瑪斯和另一巴勒斯坦武裝團體伊斯蘭聖戰組織的「恐怖特工」。以媒報導，該空襲由以軍戰鬥機執行，這將是約旦河西岸近廿年來，首次有戰機發動空襲。

以軍也連日在以黎邊境與伊朗撐腰的真主黨爆發衝突，數十個以北邊境的以色列社區被要求撤離，廿日以色列當局撤離基耶施摩納巿居民，該市人口逾兩萬，距離邊界圍牆僅約兩公里。真主黨第二號人物卡西姆宣稱，「若出現需要我們加大介入力道的情況，我們將會出手」，「我們正設法削弱敵人（以色列）」。美聯社等外媒報導，最近以黎邊境的戰鬥，是自以色列和真主黨二○○六年爆發衝突以來最嚴重，當時導致黎巴嫩一二○○多人喪生，其中多為平民；以方也有多為軍人的一六○人陣亡。

戰火似也波及另一阿拉伯鄰國敘利亞。敘媒報導，首都大馬士革和北部城市阿勒坡的機場在當地廿二日清晨遭以色列空襲，來襲飛彈據稱來自地中海和戈蘭高地占領區的方向。路透引述敘國政府消息指出，至少二名大馬士革機場平民工作人員喪生。該二座機場除了民航用途，亦是軍用基地所在，被指稱是伊朗軍火交付給真主黨的轉運點。真主黨在敘國亦有活動。

英國衛報廿一日報導，以色列政府逐漸受到國內鷹派人士施壓，要求對真主黨發動先制攻擊，但美國強烈反對；美國盟邦英國首相蘇納克也呼籲避免這波以巴衝突進一步擴散。根據加薩衛生部和以色列當局，自七日以來，加薩巴人已逾四六○○人罹難、逾一點四萬人負傷；以色列已逾一四○○人死亡、逾四六○○人受傷。

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