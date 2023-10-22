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以色列要擴大攻勢 阿拉伯國家齊反彈

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
阿拉伯國家對以色列愈來愈反感，而西方國家雖挺以色列，但國內挺以與挺巴各有支持者。（Wikipedia）
阿拉伯國家對以色列愈來愈反感，而西方國家雖挺以色列，但國內挺以與挺巴各有支持者。（Wikipedia）

阿拉伯國家對於以色列要求加薩民眾南遷的舉動強烈不滿！尤其與加薩接壤的埃及因擔心難民湧入，僅願意將援助物資送入加薩，不願開放加薩民眾進入埃及避難。阿拉伯國家如約旦、埃及等國對以色列的不滿也逐漸上升。西方國家雖力挺以色列，但如英國、美國與澳洲，境內都有爆發挺巴勒斯坦遊行。

不滿以強制驅離

根據《半島電視台》報導，埃及近日舉行開羅峰會，邀集美、英、法、德、中、俄、約旦、卡達、南非與歐盟和聯合國代表討論以巴問題，埃及總統塞西呼籲各國儘速想出有關加薩走廊的人道方案，約旦國王阿布杜拉也說，以色列對加薩的轟炸違反國際人道法，是戰爭罪。

不過以色列卻並未派代表出席，這也讓外界擔心以巴衝突恐要蔓延許久。佔據加薩走廊的哈瑪斯組織7日先以上千枚飛彈攻擊以色列，造成至少1400人死亡，但以色列很快便發起反擊，並要求加薩走廊北部的居民撤離，以軍的回擊則造成4200名巴勒斯坦人身亡。

擔心難民湧入

英國廣播公司》提到，埃及擔心大量加薩走廊的難民湧入國土，因此對以色列的轟炸，與要求當地居民往南撤退的行為相當反感，因此雖然開放了救援走廊，但對於進一步開放就顯得十分抗拒，且與會各方對於停戰條件並不一致，也讓峰會結束時，各國並未發表聯合聲明。

NPR》提到，雖然西方國家都表態支持以色列，但國內也有很多挺巴勒斯坦的聲音，英國倫敦就有至少10萬人上街頭，表達對以色列轟炸加薩走廊的不滿，英國反恐部門則密切監控其中是否有支持真主黨，或反猶主義的聲音，若有警方將會採取行動（英國認定真主黨為恐怖組織）。

以巴互挺造成對立

另外，包括美國華盛頓、澳洲雪梨與義大利羅馬都有挺巴勒斯坦的示威，穆斯林國家如約旦、黎巴嫩與摩洛哥、土耳其、馬來西亞與孟加拉也有民眾聲援巴勒斯坦。《衛報》美國的猶太社群出現分裂狀況，有少數左派猶太人反對以色列轟炸巴勒斯坦，但遭其他猶太人社群否認他們代表整個猶太人意見，英國與德國也有挺以色列的遊行。

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