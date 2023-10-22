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載救援物資 20輛卡車開進加薩

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
圖為加薩醫院爆炸的現場。（歐新社）
圖為加薩醫院爆炸的現場。（歐新社）

以色列在關鍵盟友美國要求下，同意讓人道物資通過連接南加薩和埃及西奈半島的拉法關卡。聯合國援助事務最高官員葛瑞菲斯表示，廿輛裝有埃及紅新月會及聯合國「救命物資」的卡車，廿一日獲准入境加薩。巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯聲明，卡車應該滿載藥品、醫療物資及部分罐頭食品，但聯合國和世衛組織（ＷＨＯ）官員坦言，這第一批物資僅是杯水車薪，呼籲持續開放人道救援。

美國總統拜登廿日曾說，首批救援卡車可望在兩天內進入加薩。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，廿一日上午，受制以軍轟炸而連日關閉的拉法關卡終於開啟，但在廿輛卡車進入後隨即關閉。

隨著卡車進入，在拉法關卡埃及側的人們歡聲雷動，而在加薩側，則有多輛較小型的卡車等著分裝物資，以送往加薩各地，但英國廣播公司（ＢＢＣ）加薩特派員說，這批物資未包括燃料。

加薩連日飽受以色列報復轟炸和包圍，聯合國人道事務協調廳（ＯＣＨＡ）警告加薩的醫院已瀕臨崩潰，傷患數量超過可收治人數的五成，許多人被迫躺在地板、走廊。醫院在電力、人力和物力短缺下難以運作，當地六成基礎醫護設施已關閉。

ＷＨＯ公共衛生緊急計畫執行主任萊恩形容，拜登協調以埃達成的廿輛卡車援助協議是大海中的一滴水，加薩還需要兩千輛卡車的物資。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署通訊主任圖瑪亦指出，目前在拉法關口前等待的卡車遠遠不足，缺水的加薩亟需燃料，以驅動抽水機。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

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