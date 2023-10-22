攻加薩 以國公開3階段計畫

以色列總理內唐亞胡廿日在聲明中揚言，將在加薩走廊「打到贏！」以色列國防部長葛朗特同日也在該國國會外交事務與國防委員會中，公開針對加薩的三階段軍事行動計畫。路透廿一日報導，這顯示以軍的轟炸，以及意料之中的地面入侵加薩作戰，未在巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯廿日釋放兩名美國人質後暫停。

內唐亞胡在前述聲明中指稱，「我們的兩名肉票歸來了。我們不會停止帶回所有人質與失蹤者的努力。我們將繼續戰鬥，直到勝利」。

另外，葛朗特在國會委員會中，首次公開以軍針對加薩的三階段用兵計畫。但他坦言，目前尚在第一階段，以方欲達成的目標難以快速或輕易達成。

三階段包括：第一階段是當前的軍事行動，旨在摧毀哈瑪斯的基礎設施；第二階段涉及較低強度的作戰，以消滅加薩境內的小股抵抗力量；第三階段將在加薩建立一個安全的新政權，使以色列卸下對加薩居民日常生活的責任，並為以色列公民和加薩周邊居民，建立新的安全環境。

葛朗特說，以軍將消滅哈瑪斯、摧毀其民兵及統治基礎，但此一階段不易達成，將付出代價。後續階段將更曠日廢時，旨在使加薩無法再對以色列造成威脅，創造截然不同的安全形勢。他明言，這不是一天、一周甚至一個月就能夠實現。

加薩是被以色列和埃及領土包圍的一塊狹窄「飛地」，以方控制加薩高達九成的海陸邊界。

華爾街日報廿一日引述以色列前國家安全顧問亞米德羅爾報導，葛朗特前述計畫意在向以色列人民說明，這將是一場漫長戰爭，其第一階段將很棘手。一旦這場戰爭結束，以色列並不想管理加薩居民的日常生活，最終可能有些像約旦河西岸地區，由巴勒斯坦自治政府治理，但以方保有最重要、壓倒性的軍事控制力。

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