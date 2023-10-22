聽新聞
test
0:00 / 0:00

攻加薩 以國公開3階段計畫

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
圖為加薩一座被空襲破壞的建築物。（路透）
圖為加薩一座被空襲破壞的建築物。（路透）

以色列總理內唐亞胡廿日在聲明中揚言，將在加薩走廊「打到贏！」以色列國防部長葛朗特同日也在該國國會外交事務與國防委員會中，公開針對加薩的三階段軍事行動計畫。路透廿一日報導，這顯示以軍的轟炸，以及意料之中的地面入侵加薩作戰，未在巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯廿日釋放兩名美國人質後暫停。

內唐亞胡在前述聲明中指稱，「我們的兩名肉票歸來了。我們不會停止帶回所有人質與失蹤者的努力。我們將繼續戰鬥，直到勝利」。

另外，葛朗特在國會委員會中，首次公開以軍針對加薩的三階段用兵計畫。但他坦言，目前尚在第一階段，以方欲達成的目標難以快速或輕易達成。

三階段包括：第一階段是當前的軍事行動，旨在摧毀哈瑪斯的基礎設施；第二階段涉及較低強度的作戰，以消滅加薩境內的小股抵抗力量；第三階段將在加薩建立一個安全的新政權，使以色列卸下對加薩居民日常生活的責任，並為以色列公民和加薩周邊居民，建立新的安全環境。

葛朗特說，以軍將消滅哈瑪斯、摧毀其民兵及統治基礎，但此一階段不易達成，將付出代價。後續階段將更曠日廢時，旨在使加薩無法再對以色列造成威脅，創造截然不同的安全形勢。他明言，這不是一天、一周甚至一個月就能夠實現。

加薩是被以色列和埃及領土包圍的一塊狹窄「飛地」，以方控制加薩高達九成的海陸邊界。

華爾街日報廿一日引述以色列前國家安全顧問亞米德羅爾報導，葛朗特前述計畫意在向以色列人民說明，這將是一場漫長戰爭，其第一階段將很棘手。一旦這場戰爭結束，以色列並不想管理加薩居民的日常生活，最終可能有些像約旦河西岸地區，由巴勒斯坦自治政府治理，但以方保有最重要、壓倒性的軍事控制力。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

延伸閱讀

聯合報社論／加薩衝突的人道悲劇與全球效應

以色列：打完仗將撤離加薩 哈瑪斯：準備長期戰鬥

拜登歷史性演說 連結以烏兩國悲劇

援助團體：以色列促加薩醫院與5所學校撤離人員

相關新聞

人道理由釋放「客人」 哈瑪斯首釋2人質

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯廿日釋放兩名美國人質：五十九歲的茱蒂絲．拉亞南及其十七歲女兒娜塔莉．拉亞南，兩人獲釋後並和美國總統...

攻加薩 以國公開3階段計畫

以色列總理內唐亞胡廿日在聲明中揚言，將在加薩走廊「打到贏！」以色列國防部長葛朗特同日也在該國國會外交事務與國防委員會中，...

載救援物資 20輛卡車開進加薩

以色列在關鍵盟友美國要求下，同意讓人道物資通過連接南加薩和埃及西奈半島的拉法關卡。聯合國援助事務最高官員葛瑞菲斯表示，廿...

卡達斡旋 美歐施壓以軍暫緩入侵

英國廣播公司（ＢＢＣ）及華爾街日報廿一日引述美國等國外交人員報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯首度釋放兩名人質的背後，有美歐多...

加沙現場：「我所見過的最糟糕的景象」

（德國之聲中文網）巴塞爾是一名試圖在加沙地帶南部尋找庇護居所的巴勒斯坦援助人員，他說，對死亡的持續恐懼和失落感讓人筋疲力盡。 “我從加沙城開車南逃，沿途是我所見過的最糟糕的景象。成千上萬的人徒步遷徙

以、美均缺席！埃及開峰會商討中東危機 歐盟高官透露：會中存在分歧

在埃及首都開羅，本周六（10月21日）開啟了一場危機峰會，試圖避免更廣泛的中東地區戰爭。但外界預計，這場會議難以就以巴衝突達成一致意見。有兩名外交官透露，會議不太可能就呼籲停火，以及恐怖組織哈瑪斯10

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。