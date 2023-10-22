卡達斡旋 美歐施壓以軍暫緩入侵

英國廣播公司（ＢＢＣ）及華爾街日報廿一日引述美國等國外交人員報導，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯首度釋放兩名人質的背後，有美歐多國政府聯手施壓以色列，要求以軍暫緩地面入侵加薩，以爭取談判釋放人質的寶貴時間。另外，美國烏代德空軍基地與哈瑪斯政治機構所在的卡達，也扮演重要斡旋角色。

各界咸預料以色列即將對加薩發動地面戰，但兩百多名人質使以軍面臨各方施壓，人質家屬亦持續要求以方和哈瑪斯達成協議。多國已試圖透過管道接觸哈瑪斯要求放人，美國官員透露卡達政府厥功甚偉，但以軍持續轟炸加薩，徒增協商難度。

美國國務卿布林肯在哈瑪斯七日突襲以色列六天後，會晤卡達高層商討人質處境。卡達提議藉由其對哈瑪斯的影響力促成放人，隨後和以哈協商多日。美方官員說，卡達曾警告哈瑪斯若傷害人質，將中止援助加薩。

數位知情官員表示，釋放人質的談判相當困難，哈瑪斯在衝突爆發後的第一周根本不願談判，哈瑪斯和另一巴勒斯坦武裝團體伊斯蘭聖戰組織更一度無法掌握所有人質所在地點。各方提案包括暫時停火、以方恢復加薩供水、增加加薩人道援助等。原有一項涉及美以卡三國的協議，可促成一口氣釋放五十名人質，最後卻破局。

哈瑪斯廿日說，將和埃及、卡達及其他「友善國家」持續共商釋放人質，並承諾安全條件許可時釋放人質。

分析家認為，首次人質獲釋將使以哈受到更大壓力，驅使雙方談判後續人質協議。美國智庫「美國／中東和平計畫」主席、以色列前總理巴瑞克前顧問李維提到，卡達主導的幕後管道證明有效，對以色列總理內唐亞胡，將面臨設法達成相關協議的壓力。

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