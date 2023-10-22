人道理由釋放「客人」 哈瑪斯首釋2人質

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯廿日釋放兩名美國人質：五十九歲的茱蒂絲．拉亞南及其十七歲女兒娜塔莉．拉亞南，兩人獲釋後並和美國總統拜登通話。這是自七日以巴爆發最新一波衝突以來，哈瑪斯首次釋放其擄走的人質。

白宮對此聲明，拜登感到「欣喜若狂」。以色列總理內唐亞胡亦聲明，這對母女是在加薩走廊邊境移交以軍，由穿軍服的以軍人員護送離開。美國國務卿布林肯表示，他最近訪問中東地區時，就（向各國）強調確保每名美國人質獲釋的緊迫性與重要性。茱蒂絲丈夫、娜塔莉的父親烏里．拉亞南說，這是他此生以來最難熬的兩周。

哈瑪斯則指稱，基於和卡達政府達成的協議，出於人道原因釋放兩人。以軍廿一日說，目前哈瑪斯手中據信仍握有二一○名人質。這些人質的國籍還有泰國、阿根廷、德國、法國及葡萄牙。

哈瑪斯曾將具外國籍的俘虜稱為「客人」，聲稱若情況允許，將予以釋放，但未詳述這是否包括具雙重國籍的以色列人。而廿日獲釋的母女就同時擁有美以國籍。

拜登廿日稍早在美國德拉瓦州登上空軍一號前，記者提問以色列是否應延後地面入侵加薩，直到更多人質獲釋時，回答「對」。但白宮不久即澄清，白宮聯絡室主任拉伯特說，拜登離得很遠沒聽到完整問題，還說他聽到的問題像是「您希望有更多人質獲釋嗎？」

另外，美國—歐盟高峰會廿日在白宮舉行，拜登和歐盟理事會主席米歇爾及歐盟執委會主席范德賴恩出席。美聯社和法新社同日報導，這場約九十分鐘的會談，主要聚焦以色列與烏克蘭。拜登及兩位歐盟領袖傳遞美歐在以哈衝突與俄烏戰爭上團結一致的訊息。埃及廿一日則在開羅召開針對加薩危機的和平高峰會，多國領袖與會，但區域專家不看好該會議將有助舒緩緊張與保護無辜平民。

根據加薩衛生部和美國國家廣播公司（ＮＢＣ）統計，自七日以巴爆發最新衝突以來，加薩巴勒斯坦人已逾四三○○人喪生、逾一點三萬人負傷；以色列已逾一四○○人死亡、逾三五○○人受傷。

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