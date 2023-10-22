加沙現場：「我所見過的最糟糕的景象」

（德國之聲中文網）巴塞爾是一名試圖在加沙地帶南部尋找庇護居所的巴勒斯坦援助人員，他說，對死亡的持續恐懼和失落感讓人筋疲力盡。

“我從加沙城開車南逃，沿途是我所見過的最糟糕的景象。成千上萬的人徒步遷徙。我希望有一列火車或一輛卡車來載運所有人，但我只有我的小車，全家人都擁擠在裡面。”這位資深援助人士通過電話告訴德國之聲。為了尊重他不願透露姓名的願望，本文中使用他的化名。

根據以色列在預期的地面進攻之前下達的撤離令，巴塞爾與家人跟隨人群從加沙市居民區的家逃到了這塊小飛地的南部。

據估計，有100萬人居住在被標記為需要疏散的地區，包括加沙城在內的。一些人因為沒有交通工具，或者因為有年邁或生病的親屬無法搬遷而留了下來。

“我希望地球能將我吞噬，而不是讓我眼睜睜看著大家經歷這一切。”巴塞爾說，“很多人只能徒步南遷，帶著床墊、裝著一些衣服的大塑料袋。並不是每個人都有家人或親戚為他們提供住宿。空襲一直在持續。”

排隊數小時才能買到一塊面包

上周六和周日，以色列軍隊向當地居民發布了具體的遷徙時間和指南，要求他們沿著從北到南的兩條主要道路安全通行。但最近幾天，加沙南部地區的空襲仍在繼續，許多人正在尋求庇護。

在加沙南部努塞拉特難民營的一家面包店，人們不得不等待幾個小時才能買到面包。塔哈（Mohammed Taha）是排隊的人之一，他是四個孩子的父親，來自加沙城賈巴利亞難民營。

“我在這裡等了將近兩個小時，只是為了給家人買些面包。”塔哈說。現在，他正和孩子、妻子以及其他親屬在努塞拉特難民營的一所聯合國近東巴勒斯坦難民救濟處避難。“用水的情況很困難，我們沒有足夠的水可以洗澡。我們的處境很悲慘，但與露宿街頭的人們相比，我們已經很幸運了。”

他說，他的四個孩子總是哭。他補充說，不安全的感覺是最糟糕的，因為他們尋求避難的地區也遭到了以色列的空襲。“我的孩子們很害怕，我們試圖讓他們平靜下來，並告訴他們這不會持續太久。但我內心深處覺得，這個時間會很長。”

又一次大規模的炮火和死傷

地中海沿岸這片飛地的居民在過去15年裡經歷了四次戰爭和多次短期的軍事沖突。自從激進組織哈馬斯從巴勒斯坦權力機構手中奪取政權以來，這片領土已被以色列和部分埃及與世隔離了超過16年。哈馬斯被歐盟以及美國、德國和其他國家認定為恐怖組織。

自最近這場沖突開始以來，以色列已有1400多人死亡，其中大部分是在10月7日的恐怖襲擊中遇害。當時，來自加沙的武裝分子沖破了分隔以色列和加沙的圍欄，在以色列發動恐怖襲擊造成數百名以色列平民死亡。他們還劫持了200多人作為人質。自10月7日以來，他們每天都向以色列發射火箭炮。

作為報復，以色列開始對加沙地帶進行空中、海上和陸地的襲擊，同時准備地面進攻。以色列軍隊表示，他們的目標不是平民，而是哈馬斯。以色列還關閉了過境點，並停止向被圍困的飛地提供電力、燃料和食品。

據巴勒斯坦方面稱，有超過4000巴勒斯坦人死亡，其中包括超過1500名孩童。在加沙地帶的230萬居民中，有超過100萬人失去了家園。據說還有數百人失蹤，很多人被埋在炸毀的房屋廢墟下。

為什麼平民必須付出代價？

巴塞爾說，安全感或庇護感早已不復存在。這位救援人士越來越憤怒的是，國際社會只從人道主義角度談論加沙，卻不問為什麼平民必須付出代價。

他說：“舉個例子，因為發生了犯罪事件，一國政府就獲得許可入侵整個社區或整個城市？住在那個社區的人都犯了罪？”

在持續多日的爭論之後，埃及和加沙地帶接壤的拉法口岸在周六（10月21日）開放，首批救援物資已經開始運進巴勒斯坦地區。

美國總統拜登在訪問以色列期間警告說，如果哈馬斯沒收這些援助，“一切就會結束”。埃及消息人士稱，邊境道路因以色列空襲而受損，需要修復。目前尚不清楚援助物資進入遭受嚴重轟炸的地區後將如何分配。

對於加沙許多失去家園、生活支離破碎的人來說，這一切都太少、太遲了。資深援助人員巴塞爾說，國際社會辜負了加沙人民。

他感到失望，並說他並不關心幫助、人道主義救援或安全通行。他說：“我要的是作為一個人能得到保護。”

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