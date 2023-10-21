以、美均缺席！埃及開峰會商討中東危機 歐盟高官透露：會中存在分歧

在埃及首都開羅，本周六（10月21日）開啟了一場危機峰會，試圖避免更廣泛的中東地區戰爭。但外界預計，這場會議難以就以巴衝突達成一致意見。有兩名外交官透露，會議不太可能就呼籲停火，以及恐怖組織哈瑪斯10月7日對以色列發動恐襲，或是以色列自衛權等敏感問題發表聯合聲明。

雖然有中東地區和歐洲領導人的出席，但以色列及其主要盟友美國都缺席這次會議，一些主要西方國家的領導人也不參加，讓人們對這次會議能否取得成果並不樂觀。聯合國秘書長古特雷斯、歐盟理事會主席米歇爾、巴勒斯坦總統阿巴斯等人參加了會議。德國外交部長貝爾伯克也出席了峰會。大陸政府派出中東問題特使翟雋，俄羅斯由外交部副部長博格丹諾夫（Mikhail Bogdanov）出席。德國總理肖爾茨和英國首相蘇納克都沒參加會議。

古特雷斯在發言中表示，處理以巴問題的兩國解決方案是和平解決衝突的唯一途徑。他呼籲，現在是採取行動的時候。西班牙、希臘和義大利代表也支持兩國解決方案。巴勒斯坦總統阿巴斯明確表示，巴勒斯坦人民將「永遠不會離開他們的土地，將堅定不移地站在那裡，直到最後」。在此之前，作為會議東道主，埃及總統塞西稱，目前的局勢是一場「前所未有的危機」。

峰會召開之際，以色列正准備對加薩發動地面進攻。此前，哈瑪斯的襲擊造成至少1400人死亡。作為回擊，以色列封鎖了加薩地帶，並且實施了轟炸，據巴勒斯坦稱，逾4100名巴勒斯坦人在以色列的襲擊中喪生。加薩地區人道主義危機日益嚴重。本周六（10月21日），埃及和加薩地帶接壤的拉法過境點開放，首批救援物資已經開始運進巴勒斯坦地區。

埃及之前並沒過多提及這次峰會的具體目標，埃及總統府僅在10月15日發布的一份聲明中提到，峰會將討論加薩危機和巴勒斯坦未來的問題。

一位歐盟高級官員周五透露，確實有關於峰會發表共同宣言的討論，因為存在「分歧」，所以尚不知是否會發表聯合聲明。

（路透社，法新社，德新社等）

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