首批救援物資進入加薩地帶 以色列總理：繼續戰鬥直至勝利

在持續多日的爭論之後，埃及和加薩地帶接壤的拉法過境點在周六（10月21日）開放，首批救援物資已經開始運進巴勒斯坦地區。埃及電視台當天播放了貨車從過境點駛入加薩的畫面。巴方的一名邊檢官員表示，目前拉法過境點已經開放。

此前，以色列方面提出要求，必須保證通過該口岸運輸的救援物資不能落入哈瑪斯手中。從這一極端伊斯蘭主義武裝對以色列發動恐怖襲擊之後，雙方之間的交火已經持續了兩周，以色列總理尼坦雅胡表現出堅定的鬥志。此外，兩名在加薩地帶遭到綁架的美國公民目前已經獲釋。

美國駐以色列大使館在社交媒體發布的一篇貼文中表示，目前尚不清楚拉法過境點會對外國公民開放多長時間，並且預計「很多人會試圖在開放之後立刻過境」，因此警告希望從那裡離開加薩的美國公民做好準備應對可能出現的「混亂無序」狀況。

從2007年起佔據加薩地帶的極端恐怖組織哈瑪斯10月7日對以色列發動了大規模襲擊，至少1400名以色列人（其中大多數是平民）遇難。作為回擊，以色列將加薩地帶封鎖起來，並且對這個靠近地中海的狹長地帶實施了轟炸。據巴勒斯坦方面稱，有超過4000巴勒斯坦人死亡。在加薩地帶的230萬居民中，有超過100萬人失去了家園，被困在該地區的人們稱當地正在發生人道主義災難：食物、飲用水、燃料和藥物全部告急。

聯合國：救援物資還需要更多

據路透社報導，哈瑪斯的新聞辦公室表示，目前預計將送進加薩地帶的20車物資無法改善當地的醫療困境。據悉，周六通過拉法過境點開進加薩的車隊主要運送的是藥品、醫療設備以及數量有限的食物。聯合國秘書長古特雷斯已經就該地區的人道主義災難發出警告。他在周五視察拉法過境點時呼籲讓更多的救援運輸車隊開進來，數量越多越好。

德國總理肖爾茨對拉法過境點的開放表示歡迎，他在社交平台X上發帖表示，加薩地帶的居民「需要水、食物和藥品，我們不會將他們棄之不顧」。他還表示，德國政府會繼續致力於通過各種渠道來減少這場衝突所造成的苦難。

最近一段時間，越來越多的跡象表明以色列可能很快要對加薩發動地面攻勢。與此同時，人們對於衝突擴大的擔憂也與日俱增。埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）周六在開羅主持召開了一個巴勒斯坦和平峰會，除了地區各國的國家元首和政府首腦之外，德國外長貝爾伯克、歐盟多國的外長也參加了會議。貝爾伯克此前對這一和平峰會取得成功的前景表示懷疑。

應埃及政府邀請，大陸政府派出中東問題特使翟雋出席在開羅舉行的巴勒斯坦問題峰會。大陸外交部發布的聲明指出，「陸方願同國際社會一道，為緩解當前巴以緊張局勢、推動停火止戰、避免人道災難、恢復和談作出不懈努力」。

「繼續戰鬥直至勝利」

與此同時，以色列軍方在周五到周六夜間繼續對加薩地帶實施轟炸。巴勒斯坦媒體稱，至少有27名巴勒斯坦人死亡。以色列方面尚未對相關新聞表態。

「我們會繼續戰鬥，直到取得勝利」，以色列總理尼坦雅胡在周五晚間就兩名人質獲釋的消息發表聲明時表示。這兩名美國公民是10月7日在以色列境內被哈瑪斯綁架的。預計一共有大約200人被該極端武裝綁架作為人質。尼坦雅胡強調，會繼續不懈努力，促成所有人質和失蹤者回家。

此次獲釋的是一名59歲的女性美國公民和她17歲的女兒。這是首次有雙方均正式確認的人質獲釋。美國總統拜登表示，美方為營救這兩名女性做出了努力，他還對卡塔爾方面的配合表示感謝。

以色列政府周六還敦促目前仍逗留在埃及和約旦的以色列公民盡快離開相關國家。幾天前，作為安全預防措施，以色列方面也從土耳其撤回了外交人員，並且要求本國公民盡快撤離土耳其。

（路透社、美聯社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】

商品推薦