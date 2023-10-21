聯國秘書長、英相、德外長 穿梭外交

繼美國國務卿布林肯和總統拜登後，英國首相蘇納克、聯合國秘書長古特瑞斯及德國外長貝爾伯克也頻頻出訪以色列、沙烏地阿拉伯與埃及等中東主要國家，盼避免區域衝突升高。

古特瑞斯十九日在埃及開羅會見外長蘇克里，表明加薩巴勒斯坦人需大規模支持，而非有限的人道救援。蘇克里也說，支持加薩立即停火並停止血腥屠殺巴人。古特瑞斯廿日抵埃及西奈半島北部，視察拉法過境點為開放所做的準備，還提到聯合國積極與埃以美等各方協調，以盡快讓物資進加薩。

蘇納克十九日先訪以會見總理內唐亞胡，明言將持續挺以，並盼以色列獲勝。接著他轉往沙烏地會晤王儲穆罕默德．沙爾曼，兩人均同意應避免衝突升高，並且同意加薩聯外通道需盡快開放。蘇納克廿日一早將前往埃及。

貝爾伯克則延長中東行，繼廿日出訪以色列特拉維夫及黎巴嫩貝魯特後，廿一日將出席開羅的和平高峰會。德國總理蕭茲十七日亦曾訪以，是七日以哈開戰後首位訪以的外國領袖。

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