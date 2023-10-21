以防長：地面部隊很快進入加薩

以色列國防部長葛朗特十九日向以軍官兵精神講話時表示，現在是從遠處看加薩走廊，但「你們很快就會從內部看」。路透報導認為，這意味著旨在消滅哈瑪斯的地面入侵可能即將展開。

截至台灣時間廿日晚間，據英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，自七日以巴爆發最新衝突以來，加薩巴勒斯坦人已逾四千人喪生、逾一點三萬人負傷；以色列已逾一四○○人死亡、逾四六○○人受傷。

葛朗特十九日對集結在以色列與加薩邊境的以軍部隊說，（進攻加薩的）命令將到來。總理內唐亞胡隨後亦發布他視察軍隊的影片，矢言「取得勝利」。約旦外長沙法迪在安曼對此坦言，所有跡象均顯示，最糟情況山雨欲來。

加薩阿里阿拉伯醫院附近的希臘正教聖波菲瑞斯教堂十九日遭以軍空襲，哈瑪斯指稱，造成在這座古老教堂內避難的人員大量傷亡。哈瑪斯軍事部門發言人烏貝達號召廿日在阿拉伯和穆斯林國家舉行反以集會，並揚言哈瑪斯已準備好與以色列做長期鬥爭。以軍廿日徹夜向加薩一百多個哈瑪斯目標發動攻擊，包括地道、武器庫與多座作戰指揮中心。

以軍廿日表示，哈瑪斯在以色列境內綁架並擄至加薩約兩百名人質，其中大多仍在世，逾廿人是孩童，有十至廿人超過六十歲。另鑑於戰火蔓延至以色列北部，以軍與伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨零星交火，以色列廿日宣布開始撤離以北基耶施摩納巿居民。

以色列國安局廿日另聲稱，在十九日的突襲行動中捕獲哈瑪斯在約旦河西岸的發言人約瑟夫。伊朗半官方的塔斯尼姆通訊則警告美國勿軍援以色列，否則將使加薩情勢更加複雜。

另外，美國信評機構穆迪以以哈「出乎意料的暴力衝突」為由，將以色列政府的Ａ１信評列入降級審查。穆迪表示，當前衝突擴大的風險升高，包括在持續一段時間內，以色列與多方爆發大規模軍事對抗的可能性。

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