彈如雨下 物資難進加薩

美國總統拜登十八日與埃及和以色列達成協議，將開放連接南加薩與埃及西奈半島的拉法過境點，允許最多廿輛卡車運送物資進加薩，但埃及食物銀行人員廿日直言，以軍地毯式轟炸整個加薩地區，該過境點每分鐘砲彈如雨下，物資根本無法進入。

綜合英國廣播公司（ＢＢＣ）、美國有線電視新聞網（ＣＮＮ），以及法新社報導，以軍九、十日對拉法發動三次空襲，造成過境點兩側多人受傷。埃及自十日開始關閉該過境點，數百輛滿載物資的卡車至今堵在外面。

埃及政府十八日開始移除該過境點附近的混凝土路障。拜登則說，埃及還必須先修路，故最快可能廿日開放該過境點。美國官員則透露，物資恐廿一日才能進加薩。

無國界醫生組織十九日指出，加薩最大的西法醫院電力只剩廿四小時，發電機燃料即將用罄。該組織巴勒斯坦醫療協調員警告，許多病人恐命危。聯合國人道事務協調廳十九日說，加薩已連續斷電九天，食物與用水也持續減少。加薩商店的食品庫存只夠再撐幾天。而根據世衛組織（ＷＨＯ），每人每日所需用水至少一百公升，但加薩只有三公升。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（ＵＮＲＷＡ）高官憂心地說，以巴衝突已使中東瀕臨深淵，世界正喪失人性，加薩所剩時間無幾。

埃及雖同意物資通過該過境點，卻不許加薩難民進入西奈半島。埃及總統塞西日前指稱，巴人若湧入埃及，將危及巴勒斯坦建國願望，並使該半島淪為以軍攻擊目標。

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