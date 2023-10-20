德國之聲事實核查／加薩醫院爆炸原因眾說紛紜 外媒釐清假訊息

加薩阿赫利醫院發生強烈爆炸的原因是什麼，網上出現了各種各樣的理論。可以肯定的是，周二晚間，確實有一枚火箭彈或火箭彈殘片擊中了這家醫院。極端伊斯蘭武裝「哈瑪斯」控制下的加薩衛生部表示，爆炸及其引發的火災中，大約有五百人喪生。不過，由於無法進行獨立核實，具體傷亡人數目前尚存爭議。

社交媒體上，對爆炸事件的責任方有各種各樣的猜測。比較通行的說法包括：

德國之聲的事實核查團隊也無法確認哪一種說法是正確的，因此我們只能對各類所謂的證據進行核查。

聲稱：以色列軍方曾炫耀，他們對加薩醫院實施了轟炸，因為這家醫院缺醫少藥，病人本來就沒有生存希望。

德國之聲事實核查：假消息

這裡的所謂「證據」是一張據稱來自以色列國防軍（IDF）阿拉伯語臉書網頁的一張截圖，並稱這一內容已被刪除。截圖上寫道：「加薩浸禮會醫院缺乏醫療設備和醫務人員，因此決定對其實施轟炸，以便送給他們安樂死的機會。」

由於巴勒斯坦Quds新聞社以及Reddit等都在其X帳號下轉發了這張截圖，其點擊量達數十萬之多。

以色列國防軍確實從2011年開設了包括希伯來、阿拉伯和英語的臉書帳號。這些帳號也都擁有藍底白勾的身份確認標識。以色列國防軍的官網也同上述帳號有鏈接。

然而這張截圖上的臉書帳號，卻沒有相關標識，帳號名稱也同以色列國防軍的官方帳號有所不同。以色列國防軍發言人已經向「國際事實核查網絡」證實，截圖所屬的網頁同以色列國防軍無關。

影片能證明導彈源自何處？

很多網友試圖借助各類影片搞清楚，阿赫利醫院所遭到攻擊的究竟是一次有目的性的襲擊，還是偏離目標的流彈造成的？然而，事件發生在夜間，沒有任何一段影片上能夠看清醫院發生爆炸時到底發生了什麼。因此，也有人對火箭彈的飛行軌跡進行推測。

辨別這些影片的真偽非常困難。但可以肯定的是，以下截圖上這段被頻繁轉發的影片中，並不能為阿赫利醫院爆炸事件提供確切答案。

聲稱：有一段據稱能展現阿赫利醫院被擊中情形的影片上，可以看到一枚幾乎以水平弧線飛行的火箭彈。有人轉發這段影片並聲稱，這可以說明哈瑪斯發射的火箭彈偏離目標後擊中了醫院。有一條散布上述論點的推文被閱讀了40萬人次之多，另外一個類似推文也有近9萬的點擊量。

德國之聲事實核查：錯誤

這段影片絕對同周二晚間阿赫利醫院爆炸事件沒有任何關聯。我們的圖像溯源搜索顯示，早在2022年，這段影片就已在TikTok等各社交平台上廣泛傳播。

半島電視台目擊者第一時間就已得知真相？

位於卡塔爾的半島電視台是最早報導阿赫利醫院爆炸事件的媒體之一。這家電視台第一時間報導稱，以色列的空襲造成了這次爆炸。半島電視台當時援引了加薩官方機構的消息。其他一些西方通訊社最初在進行了類似的報導。在接下來的報導中，半島電視台、路透社等媒體開始不再明確指出誰是襲擊事件的責任方，並同時引用以巴雙方相互指責的內容。

聲稱：阿赫利醫院爆炸剛剛發生，就有一名自稱是半島電視台的女記者指責她供職的這家電視台在造謠，並聲稱她親眼看到哈瑪斯的阿亞什250火箭彈擊中了阿赫利醫院。

德國之聲事實核查：錯誤

這段說辭源自一個用戶名為Farida Khan的X帳號，帳號的自我介紹中寫道「半島電視台英文記者，報導來自加薩和巴勒斯坦的真相。」（Journalist @AJEnglish, Reporting Truth from Gaza and Palestine）

周三晚間，這個帳號已被注銷。存檔版本顯示，該帳號是今年九月才設立的，短短幾周內竟發布了5000多條推文，這是所謂水軍帳號的典型特徵。

該帳號最後一條推文就是這條關於阿赫利醫院被火箭彈擊中的消息。從發布推文到存檔的短短三小時內，這條推文的瀏覽量已超過21萬人次。半島電視台也立即在X上發文澄清：「該帳戶與半島電視台、其觀點或內容沒有任何關聯」。

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