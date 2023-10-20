聯合國人道援加薩…美否決 俄籲以哈停火也未通過

聯合國安理會十八日表決巴西所擬的人道援助加薩巴勒斯坦人提案，十五個成員國中，十二票贊成、兩票棄權，因美國行使否決權而未能通過。以巴駐聯合國大使則互相指責。

對於巴西提出的決議草案遭否決，中國大陸常駐聯合國代表張軍表達震驚和失望。而俄羅斯曾提出一項決議草案，聚焦以哈衝突人道關切，呼籲立即實現停火，保護平民，得到許多阿拉伯國家的支持和共識，但有些國家選擇投反對票。

據加薩衛生部與以軍統計，截至十八日，以巴衝突已造成巴勒斯坦逾三七○○人喪生、一萬兩千多人負傷；以色列則有逾一千四百人死亡、逾四千六百人受傷。

未提以自衛權 美對巴西提案感失望

美國駐聯合國大使湯瑪斯–葛林斐德指稱，巴西的提案未提及以色列自衛權，美方對此感到失望。美國正進行艱難外交工作，與以方及其鄰國和聯合國合作，試圖化解人道危機，並要求讓外交發揮作用。

安理會挨批「對人道災難無動於衷」

巴西提案譴責一切針對平民的暴力及恐怖主義行徑，並呼籲立即釋放所有人質，停止衝突，允許人道援助進入加薩走廊。結果擁有否決權的俄羅斯和英國投下棄權票，巴西駐聯合國大使達尼斯批評，安理會對人道災難無動於衷，不符國際社會利益。

安理會十六日曾表決俄國所擬的決議草案，但未直接點名巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，結果僅四票贊成，英美均反對，並批評莫斯科在付諸表決前缺乏磋商，該草案也未獲通過。

以色列總理內唐亞胡十八日宣布，應美國總統拜登要求，將允許人道援助從埃及進入加薩，但僅限食物、水與藥品。埃及總統發言人法米聲明，總統塞西和拜登達成共識，將開放南加薩的拉法過境點，允許最多廿輛卡車運送物資進入加薩。

白宮希望數量未來能再增加，世衛組織（ＷＨＯ）東地中海區域緊急衛生事務主任布瑞南則表示，廿輛只是開始，使物資進入加薩絕對是場馬拉松。

我啟動撤僑 專機廿日飛離以色列

另外，因應以哈緊張情勢持續升高，我外交部昨宣布正式啟動撤僑專機作業，專機訂於十月廿日中午自特拉維夫機場起飛，並於同日下午抵達義大利羅馬國際機場。鑒於當地情勢變化快速，外交部呼籲我國在以僑胞及國人利用該專機盡速離境。

教育部表示，一一二學年在以色列就讀的台灣學生約廿三人，近期已陸續有十三名學生返台，目前仍有十名學生留在以國，也籲請學生盡快搭機離開以色列。 以色列軍隊十九日空襲加薩南部城市甘尤尼斯，一名男子趕忙將受傷孩童帶離遇襲區域。（新華社）

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