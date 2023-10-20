習近平談以巴局勢 提「兩國方案」止戰

中國大陸國家主席習近平十九日首度就以巴局勢闡明中方原則立場，強調當務之急是盡快停火止戰，避免衝突擴大甚至失控、造成嚴重人道主義危機。解決以巴衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現雙方和平共處。

習近平十九日在會見埃及總理馬德布利訪中出席「一帶一路」高峰會時作上述表述。習近平表示，中方讚賞埃及為推動局勢降溫發揮的重要作用，支持埃及開闢人道主義走廊的努力，願同埃及和阿拉伯國家加強協調，推動早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。

馬德布利表示，埃及和阿拉伯國家高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上一貫秉持公正立場，期待中方為解決當前危機發揮更大作用。

另外，中國大陸駐聯合國網站十八日表示，中國常駐聯合國代表張軍在安理會表決後進行解釋性發言時表示，「我們對巴西提出的決議草案未獲通過表示震驚和失望」。俄羅斯曾提出一項決議草案，呼籲以巴立即停火，得到許多阿拉伯國家的支持和共提，但有些國家選擇投反對票。

商品推薦