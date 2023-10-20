聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平談以巴局勢 提「兩國方案」止戰

聯合報／ 記者陳政錄黃國樑／北京報導
大陸國家主席習近平18日出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式並發表主旨演講。（新華社）
大陸國家主席習近平18日出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式並發表主旨演講。（新華社）

中國大陸國家主席習近平十九日首度就以巴局勢闡明中方原則立場，強調當務之急是盡快停火止戰，避免衝突擴大甚至失控、造成嚴重人道主義危機。解決以巴衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現雙方和平共處。

習近平十九日在會見埃及總理馬德布利訪中出席「一帶一路」高峰會時作上述表述。習近平表示，中方讚賞埃及為推動局勢降溫發揮的重要作用，支持埃及開闢人道主義走廊的努力，願同埃及和阿拉伯國家加強協調，推動早日全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題。

馬德布利表示，埃及和阿拉伯國家高度讚賞中方在巴勒斯坦問題上一貫秉持公正立場，期待中方為解決當前危機發揮更大作用。

另外，中國大陸駐聯合國網站十八日表示，中國常駐聯合國代表張軍在安理會表決後進行解釋性發言時表示，「我們對巴西提出的決議草案未獲通過表示震驚和失望」。俄羅斯曾提出一項決議草案，呼籲以巴立即停火，得到許多阿拉伯國家的支持和共提，但有些國家選擇投反對票。

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦 習近平

延伸閱讀

被習近平稱為「鐵桿朋友」！這國總統赴北京簽自貿協定 冷落歐盟

習普會10年42次 習近平：推進中俄關係是「長久之計」

中國學者：中俄接近軍事同盟 但難跨關鍵一步

港媒：意圖提升話語權 北京加強國際傳播

相關新聞

聯合國人道援加薩…美否決 俄籲以哈停火也未通過

聯合國安理會十八日表決巴西所擬的人道援助加薩巴勒斯坦人提案，十五個成員國中，十二票贊成、兩票棄權，因美國行使否決權而未能...

美3度派軍艦赴中東 拜登擬提千億美元挺以烏台

美國總統拜登結束訪以行程，十九日返抵美國，預定十九日晚間八點（台灣時間廿日上午八點）在白宮就以巴衝突及俄烏戰爭發表演說。...

挺加薩群眾衝美國會山莊 300人被捕

以色列封鎖和空襲加薩走廊，已在多國激起同情巴勒斯坦人的怒火。華府國會山莊十八日出現示威抗議，支持加薩巴人的群眾一度占領「...

埃及約旦為何拒收巴勒斯坦難民 複雜因素一次看

以色列為報復哈瑪斯攻擊而猛烈轟炸加薩走廊，當地絕望的巴勒斯坦平民急尋庇護，卻面臨阿拉伯鄰國埃及和約旦斷然拒絕接收。美聯社...

加薩走廊待援 埃及媒體：拉法關卡10月20日開通

各界疾呼提供援助物資給遭受圍困的平民之際，埃及媒體「開羅新聞」（Al Qahera News）今天報導，埃及與受到以色列...

習近平談以巴局勢 提「兩國方案」止戰

中國大陸國家主席習近平十九日首度就以巴局勢闡明中方原則立場，強調當務之急是盡快停火止戰，避免衝突擴大甚至失控、造成嚴重人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。