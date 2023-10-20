美3度派軍艦赴中東 拜登擬提千億美元挺以烏台

美國總統拜登結束訪以行程，十九日返抵美國，預定十九日晚間八點（台灣時間廿日上午八點）在白宮就以巴衝突及俄烏戰爭發表演說。路透引述知情人指出，拜登最快廿日向國會提出約一千億美元（約台幣三點二兆元）的援助包裹，其中包括對加薩、烏克蘭及台灣的支援。

華盛頓郵報報導，拜登此行旨在向以色列展現堅定支持，同時為斷水斷電的加薩民眾帶來希望。針對十七日加薩阿里阿拉伯醫院遇襲爆炸案，美國國安會發言人華森表示，依目前情資評估，醫院爆炸責任不在以方。紐約時報報導，美國與西方國家專家依現場證據初步研判，爆炸應是當地武裝團體所為，美方官員並稱實際死傷人數應在一百至三百人間。

美國海軍十八日派第六艦隊指揮艦惠特尼山號前往東地中海，除支持以色列，並避免衝突範圍持續擴大。這是美國海軍繼福特號航空母艦與艾森豪號航空母艦打擊群後，第三次派軍艦赴中東支援。

以北緊張也逐漸升溫。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，黎巴嫩真主黨十八日宣稱對以色列境內軍事據點發動數波攻擊。以軍發言人康里克斯十九日表示，與真主黨間的零星衝突近日大幅增加，真主黨發射數枚飛彈，瞄準軍事與平民目標。

拜登十八日宣布將提供加薩與約旦河西岸地區一億美元（約台幣卅二點五億元）人道救援。消息人士對路透說，拜登最快廿日向國會提出援助包裹，供烏克蘭、以色列與台灣國防支援，並強化美墨邊界安全措施，其中六百億美元（約台幣一點九五兆元）予烏克蘭、一百億美元（約台幣三二五九億元）予以色列。

美國政治新聞網站Politico十八日報導，美國國務院負責監督武器轉讓的主管保羅因不滿拜登政府持續軍援以色列，近日已辭職。他認為美國正重蹈過去數十年來的覆轍，因此拒絕參與。

伊朗外長艾密拉多拉安十八日呼籲伊斯蘭合作組織（ＯＩＣ）國家，立即對以色列實施石油禁運等制裁，並驅逐以色列大使。以埃十九日雖同意開放連接埃及西奈半島和南加薩的拉法過境點，讓物資進入加薩，但ＣＮＮ引述巴勒斯坦媒體報導，以軍直到十九日上午仍持續轟炸拉法周邊，至少卅人罹難。

另根據雅虎新聞和英國民調機構輿觀十二至十六日所做民調，在以巴衝突前幾天，美國人的同情已急遽轉向以色列。當被問及較同情以色列還是巴勒斯坦，上次二○二一年五月的民調是百分之卅、百分之十五；反觀這次則是百分之四十三、百分之九。

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