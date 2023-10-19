新世代戰爭！外媒解析以色列、哈瑪斯「無人機大戰」策略

以巴衝突引起國際關注，外媒指出，如果以色列國防軍對加薩發動發動地面攻勢，能夠使用多種無人機駭客策略來尋找目標，以其他國家無法實現的方式協調網路行動和戰術無人機。

據美國媒體《防禦一號Defense One》報導，追蹤無人機威脅的情報平台Dronesec一份報告顯示，哈瑪斯自 10 月 7 日發起跨境襲擊以來，已使用小型商用無人機向坦克、救護車、邊境哨所以及重要的通訊塔投擲手榴彈，並展示如何配置大疆幻影（Phantom）無人機，以避免電子對抗。

報告中說明，「大疆無人機圖標出現在螢幕左側，顯示『著陸』和『返航點』圖標，『返航』圖示呈灰色。這可能表明使用者已禁用自動返航RTH模式，這是一種常見的反反制安全措施操作」。

《防禦一號》指出，烏克蘭和俄羅斯軍隊也使用類似的戰術，不過觀察人員對哈瑪斯能躲過嚴密監視，並精確有效瞄準無人機的能力感到震驚。美國非營利智庫席維拉多政策加速器（Silverado Policy Accelerator）創辦人德米特里•阿爾佩羅維奇（Dmitri Alperovitch）直言，哈瑪斯的網路情報能力出乎意料。

阿爾佩羅維奇補充：「哈瑪斯對以色列秘密基地的位置擁有絕對精湛的情報、通信能力，他們明確知道要去哪裡，包括基地側門上沒有標記的東西，以及你擁有的東西。他們知道關鍵的通訊節點在哪裡，他們可以用無人機和其他動能打擊來摧毀這些節點，以試圖阻止回應。雖然我們不知道網路可能對此產生多大影響，但我們知道哈瑪斯和真主黨等其他恐怖組織擁有強大的能力」。

去年9月，以色列在實彈演習中展示無人機和網路聯合作戰，這些無人機可以從附近的手機捕獲個人數據，讓以色列情報官員快速確定通緝犯是否隱藏其中，再派遣地面戰鬥機器人、其他偵察無人機，還有現場士兵。報導認為，如果以色列在加薩發動地面行動，世界很可能會見證城市環境中無人機戰爭的下一個篇章，士兵如何使用無人機和個人資料來尋找目標間諜。

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